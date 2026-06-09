Một nơi ở Việt Nam đứng top 6 thành phố ẩm thực tuyệt nhất thế giới

Khám phá một thành phố thông qua ẩm thực sẽ cho bạn nếm thử - theo đúng nghĩa đen - hương vị của nơi ấy. Và việc quyết định đi đâu để thỏa mãn cơn thèm ăn của bạn năm nay giờ đây đã dễ dàng hơn khi có trong tay danh sách xếp hạng các thành phố ẩm thực tuyệt nhất thế giới.

Một thành phố ẩm thực không chỉ đơn thuần là nơi tuyệt vời để ăn uống. Các thành phố trong danh sách này nổi tiếng với các nguyên liệu, nền ẩm thực đặc sắc và lịch sử ẩm thực lâu đời đã ảnh hưởng đến cách ăn uống của mọi người trên khắp thế giới. Chúng không chỉ là nơi những người yêu thích ẩm thực đổ xô đến ngày nay, mà còn là những địa điểm thu hút du khách tìm kiếm những bữa ăn tuyệt vời trong nhiều thập kỷ qua, theo Time Out.

Du khách nước ngoài trong một lễ hội ẩm thực ở TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Để có kết quả này, tạp chí đã khảo sát 24.000 cư dân địa phương tại 150 thành phố trên toàn thế giới, đặt câu hỏi về chất lượng nhà hàng và thực phẩm, giá cả phải chăng tại các quán ăn và văn hóa của thành phố. Sau đó kết hợp hàng ngàn phản hồi của người tham gia khảo sát với những nhận định từ hội đồng chuyên gia ẩm thực của Time Out. Chỉ những thành phố đạt điểm cao nhất ở mỗi quốc gia mới lọt vào top 20, đảm bảo danh sách phản ánh trung thực các kinh đô ẩm thực toàn cầu.

Các vị trí dẫn đầu lần lượt là Lima, Peru; Bangkok, Thái Lan; Mexico City, Mexico; London, Anh; Barcelona, Tây Ban Nha và đứng thứ 6 là TP.HCM, Việt Nam.

Với TP.HCM, tạp chí chuyên về khám phá của Anh cho rằng, 2026 là năm mà nền ẩm thực cao cấp của Sài Gòn chính thức khẳng định vị thế. Vào tháng 4, CieL, quán ăn nhỏ với 15 chỗ ngồi giành được sao Michelin chỉ sau 7 tháng khai trương, đã được Food & Wine bình chọn là nhà hàng tốt thứ ba thế giới. Vài ngày sau, Tales by Chapter, nhà bếp thuần chay không rác thải đầu tiên của Việt Nam, vào danh sách những nhà hàng mới tốt nhất thế giới của Condé Nast (và mới tuần trước đã giành được Sao Xanh Michelin). Ngay cả phở cũng đang hướng đến ẩm thực cao cấp: Pot Au Phở 2.0 khai trương năm nay với thực đơn nếm thử 12 món xoay quanh phở. Nhưng trên cùng con phố đó, chỉ cần ngồi trên chiếc ghế nhựa, bạn cũng có thể thưởng thức một phiên bản phở ngon không kém với giá chỉ bằng một phần trăm, được múc từ một nồi phở đã sôi sùng sục lâu hơn cả tuổi đời của nhiều người. Thành phố này có đủ tự tin để cùng lúc hội tụ cả hai phong cách ẩm thực tuyệt vời đó.

TP.HCM nhận được 70% điểm từ hội đồng chuyên gia của tạp chí, với ba phần tư số người dân địa phương được khảo sát đồng ý rằng ăn uống ở TP.HCM là ngon hoặc tuyệt vời. Không có gì ngạc nhiên khi đa số người dân địa phương (63%) ca ngợi ẩm thực đường phố của thành phố là điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất của TP, tiếp theo sát là các quán cà phê, nhận được tỷ lệ tán thành 61%.

Các thành phố còn lại trong danh sách gồm: Melbourne, Úc; Bắc Kinh, Trung Quốc; Athens, Hy Lạp; Lisbon, Bồ Đào Nha; Cape Town, Nam Phi; Osaka, Nhật Bản; Bangalore, Ấn Độ; Naples, Ý; New York, Hoa Kỳ; Hồng Kông; Buenos Aires, Argentina; Marseille, Pháp; Copenhagen, Đan Mạch và Medellin, Colombia.