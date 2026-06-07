Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

Rau muống, rau sống... Việt Nam vào top món ngon Đông Nam Á

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
07/06/2026 09:17 GMT+7

Loạt món ăn bình dân Việt Nam xuất hiện trong danh sách 54 món ăn kèm ngon nhất Đông Nam Á, trong đó có rau muống xào tỏi đứng ở top 3.

Ở vị trí số 1 trong danh sách do Taste Atlas bình chọn là món bánh perkedel của Indonesia ăn kèm với cơm vàng. Đây là món chiên được làm từ khoai tây nghiền, thịt băm, ngô xay hoặc cá băm (perkedel ikan). Tên gọi của món bánh này bắt nguồn từ từ frikadel trong tiếng Hà Lan, cho thấy ảnh hưởng của ẩm thực Hà Lan lên lãnh thổ Indonesia.

Một món ăn kèm khác của Indonesia là tempeh mendoan đứng thứ 2. Những lát tempeh mỏng - sản phẩm đậu nành lên men - được nhúng vào bột chiên xù với rau mùi xay, hành lá thái lát và tỏi trước khi chiên ngập dầu. Loại tempeh này chỉ được chiên trong thời gian ngắn, tạo nên lớp vỏ giòn bên ngoài, trong khi phần tempeh bên trong vẫn mềm và mọng nước.

Rau muống, rau sống... Việt Nam vào top món ngon Đông Nam Á- Ảnh 1.

Rau muống xào tỏi bất ngờ vào top món ngon

ẢNH: TASTE ATLAS

Vị trí thứ 3 là rau muống xào tỏi nổi tiếng ở Việt Nam. "Rau muốn xào tỏi được chần qua, sau đó xào với tỏi, muối và đường, trong khi nước mắm được thêm vào gần cuối quá trình. Món rau này được dùng nóng, thường là một phần của bữa ăn ba món, món đầu tiên là món xào, món thứ hai là luộc hoặc hấp, và món thứ ba là canh. Rau muốn xào tỏi cũng rất ngon khi ăn kèm với cơm trắng", Taste Atlas viết.

Trong khi đó, ở vị trí 14 là đĩa rau sống Việt Nam bao gồm nhiều loại rau tươi, phổ biến nhất bao gồm xà lách, các loại rau thơm như húng quế, rau mùi, dưa chuột, giá đỗ... Tiếp theo là quẩy (16), món ăn kèm chiên giòn làm từ bột mì, bột nở, muối, nước và đường tạo nên bột nhào cơ bản, được để nghỉ trong nhiều giờ cho đến khi sẵn sàng. "Việt Nam, người ta thường thưởng thức quẩy như một món ăn đường phố, thường ăn kèm với cháo, phở, hoặc bún", theo Taste Atlas. 

Món Việt Nam cuối cùng có mặt trong danh sách là mắm tôm chua, có nguồn gốc từ Huế. Món đặc sản địa phương này gồm tôm được lên men nhẹ trong nước sốt màu đỏ. Mặc dù tôm đã được lên men, nhưng nhìn bề ngoài chúng trông rất tươi.

Tin liên quan

Nhiều món Việt quen thuộc vào top món ăn tệ nhất Đông Nam Á

Nhiều món Việt quen thuộc vào top món ăn tệ nhất Đông Nam Á

Loạt món ăn được thực khách Việt Nam yêu thích bất ngờ vào danh sách 100 món ăn tệ nhất Đông Nam Á.

Khám phá thêm chủ đề

món ăn bình dân món ăn kèm món ngon Đông Nam Á Rau sống Rau muống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận