Rau muống, rau sống... Việt Nam vào top món ngon Đông Nam Á

Ở vị trí số 1 trong danh sách do Taste Atlas bình chọn là món bánh perkedel của Indonesia ăn kèm với cơm vàng. Đây là món chiên được làm từ khoai tây nghiền, thịt băm, ngô xay hoặc cá băm (perkedel ikan). Tên gọi của món bánh này bắt nguồn từ từ frikadel trong tiếng Hà Lan, cho thấy ảnh hưởng của ẩm thực Hà Lan lên lãnh thổ Indonesia.

Một món ăn kèm khác của Indonesia là tempeh mendoan đứng thứ 2. Những lát tempeh mỏng - sản phẩm đậu nành lên men - được nhúng vào bột chiên xù với rau mùi xay, hành lá thái lát và tỏi trước khi chiên ngập dầu. Loại tempeh này chỉ được chiên trong thời gian ngắn, tạo nên lớp vỏ giòn bên ngoài, trong khi phần tempeh bên trong vẫn mềm và mọng nước.

Rau muống xào tỏi bất ngờ vào top món ngon ẢNH: TASTE ATLAS

Vị trí thứ 3 là rau muống xào tỏi nổi tiếng ở Việt Nam. "Rau muốn xào tỏi được chần qua, sau đó xào với tỏi, muối và đường, trong khi nước mắm được thêm vào gần cuối quá trình. Món rau này được dùng nóng, thường là một phần của bữa ăn ba món, món đầu tiên là món xào, món thứ hai là luộc hoặc hấp, và món thứ ba là canh. Rau muốn xào tỏi cũng rất ngon khi ăn kèm với cơm trắng", Taste Atlas viết.

Trong khi đó, ở vị trí 14 là đĩa rau sống Việt Nam bao gồm nhiều loại rau tươi, phổ biến nhất bao gồm xà lách, các loại rau thơm như húng quế, rau mùi, dưa chuột, giá đỗ... Tiếp theo là quẩy (16), món ăn kèm chiên giòn làm từ bột mì, bột nở, muối, nước và đường tạo nên bột nhào cơ bản, được để nghỉ trong nhiều giờ cho đến khi sẵn sàng. "Việt Nam, người ta thường thưởng thức quẩy như một món ăn đường phố, thường ăn kèm với cháo, phở, hoặc bún", theo Taste Atlas.

Món Việt Nam cuối cùng có mặt trong danh sách là mắm tôm chua, có nguồn gốc từ Huế. Món đặc sản địa phương này gồm tôm được lên men nhẹ trong nước sốt màu đỏ. Mặc dù tôm đã được lên men, nhưng nhìn bề ngoài chúng trông rất tươi.