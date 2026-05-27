Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

Nhiều món Việt quen thuộc vào top món ăn tệ nhất Đông Nam Á

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
27/05/2026 08:57 GMT+7

Loạt món ăn được thực khách Việt Nam yêu thích bất ngờ vào danh sách 100 món ăn tệ nhất Đông Nam Á.

Mở đầu là tiết canh, ở vị trí số 6 trong top 100 món ăn tệ nhất Đông Nam Á do Taste Atlas bình chọn, được mô tả là "món ăn truyền thống ở Việt Nam này được chế biến từ tiết động vật tươi trộn với nước mắm. Sau đó, hỗn hợp được nêm gia vị và trộn với thịt chiên hoặc thịt nướng rồi để đông lại. Khi đông, hỗn hợp biến thành một loại pudding đặc sệt, thường được trang trí với đậu phộng băm nhỏ, rau mùi và bạc hà. Món ăn này được chế biến trong những dịp đặc biệt, và mặc dù gây nhiều tranh cãi do nguy cơ ăn phải vi khuẩn, nhưng nó vẫn chưa bị cấm chính thức".

Trong top 10 còn có trứng vịt lộn cực kỳ phổ biến ở Việt Nam nhưng nổi tiếng không kém tại Philippines với tên gọi balut.

Danh sách cũng gây bất ngờ khi đưa ra hàng loạt món ăn được yêu thích của Việt Nam vào top 100, bao gồm: bánh canh cua (13), chè đậu xanh (28), thịt đông (35), bánh ít (38), bánh tiêu (48), nem chua (70), bánh gai (80), bánh căn (83), cốm (92).

Nhiều món quen thuộc ở Việt Nam vào danh sách tệ nhất Đông Nam Á - Ảnh 1.

Tiết canh từng xuất hiện trong danh sách về món ăn đáng sợ nhất thế giới

ẢNH: NGỌC THẮNG

Chiếm vị trí số 1 trong danh sách là hon mhai, món côn trùng của Thái Lan. Món này được làm bằng cách chiên giòn tằm, sau đó tẩm ướp với muối, tiêu và đôi khi là một loại nước chấm do người bán hàng tự chế biến, vì món ăn này thường bán trên các xe đẩy đường phố. Sau khi chiên, tằm trở nên giòn và béo, hương vị đôi khi hơi đắng. 

Các món khác trong top 10 tệ nhất gồm ambuyat của Brunei, nhện chiên của Campuchia, dơi hầm của Indonesia, kaeng tai pla (cà ri ruột cá lên men), thong yip - món tráng miệng làm từ lòng đỏ trứng, súp tom chuet làm từ các loại rau củ và món khai luk khoei.

Bảng xếp hạng ẩm thực Taste Atlas dựa trên đánh giá của người đọc, với các cơ chế nhận diện người dùng thực và bỏ qua các đánh giá ảo, người dùng mang tính dân tộc chủ nghĩa hoặc yêu nước địa phương, đồng thời ưu tiên các đánh giá của người dùng mà hệ thống nhận định là có kiến thức chuyên môn. Đối với danh sách "100 món ăn Đông Nam Á tệ nhất" tính đến ngày 22.5 đã có 39.091 đánh giá được ghi nhận, trong đó 26.955 được hệ thống công nhận hợp lệ.

Tin liên quan

Một món Việt vào top 5 món ngon nhất châu Á làm từ thịt heo

Một món Việt vào top 5 món ngon nhất châu Á làm từ thịt heo

Tạp chí ẩm thực Taste Atlas bình chọn 76 món ăn làm từ thịt heo ngon nhất châu Á, trong đó có một món của Việt Nam nằm trong top 5.

Khám phá thêm chủ đề

món ăn tệ nhất đông nam á Tiết canh trứng vịt lộn món Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận