Nhiều món Việt quen thuộc vào top món ăn tệ nhất Đông Nam Á

Mở đầu là tiết canh, ở vị trí số 6 trong top 100 món ăn tệ nhất Đông Nam Á do Taste Atlas bình chọn, được mô tả là "món ăn truyền thống ở Việt Nam này được chế biến từ tiết động vật tươi trộn với nước mắm. Sau đó, hỗn hợp được nêm gia vị và trộn với thịt chiên hoặc thịt nướng rồi để đông lại. Khi đông, hỗn hợp biến thành một loại pudding đặc sệt, thường được trang trí với đậu phộng băm nhỏ, rau mùi và bạc hà. Món ăn này được chế biến trong những dịp đặc biệt, và mặc dù gây nhiều tranh cãi do nguy cơ ăn phải vi khuẩn, nhưng nó vẫn chưa bị cấm chính thức".

Trong top 10 còn có trứng vịt lộn cực kỳ phổ biến ở Việt Nam nhưng nổi tiếng không kém tại Philippines với tên gọi balut.

Danh sách cũng gây bất ngờ khi đưa ra hàng loạt món ăn được yêu thích của Việt Nam vào top 100, bao gồm: bánh canh cua (13), chè đậu xanh (28), thịt đông (35), bánh ít (38), bánh tiêu (48), nem chua (70), bánh gai (80), bánh căn (83), cốm (92).

Tiết canh từng xuất hiện trong danh sách về món ăn đáng sợ nhất thế giới ẢNH: NGỌC THẮNG

Chiếm vị trí số 1 trong danh sách là hon mhai, món côn trùng của Thái Lan. Món này được làm bằng cách chiên giòn tằm, sau đó tẩm ướp với muối, tiêu và đôi khi là một loại nước chấm do người bán hàng tự chế biến, vì món ăn này thường bán trên các xe đẩy đường phố. Sau khi chiên, tằm trở nên giòn và béo, hương vị đôi khi hơi đắng.

Các món khác trong top 10 tệ nhất gồm ambuyat của Brunei, nhện chiên của Campuchia, dơi hầm của Indonesia, kaeng tai pla (cà ri ruột cá lên men), thong yip - món tráng miệng làm từ lòng đỏ trứng, súp tom chuet làm từ các loại rau củ và món khai luk khoei.

Bảng xếp hạng ẩm thực Taste Atlas dựa trên đánh giá của người đọc, với các cơ chế nhận diện người dùng thực và bỏ qua các đánh giá ảo, người dùng mang tính dân tộc chủ nghĩa hoặc yêu nước địa phương, đồng thời ưu tiên các đánh giá của người dùng mà hệ thống nhận định là có kiến thức chuyên môn. Đối với danh sách "100 món ăn Đông Nam Á tệ nhất" tính đến ngày 22.5 đã có 39.091 đánh giá được ghi nhận, trong đó 26.955 được hệ thống công nhận hợp lệ.