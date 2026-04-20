Bánh 'Việt Nam tinh hoa' cao hơn 1 m gây sốt trước thềm đại lễ 30.4.

Thái Phúc
20/04/2026 07:00 GMT+7

Nhân dịp sắp đến đại lễ ngày 30.4, Nguyễn Hữu Thiên Ân (26 tuổi, TP.HCM) đã thực hiện một chiếc bánh nghệ thuật cao hơn 1 m, gây ấn tượng mạnh bởi sự kết hợp giữa ẩm thực và thông điệp lịch sử sâu sắc.

Bánh nghệ thuật kỷ niệm 30.4: Ý tưởng tái hiện ký ức thời chiến

Khám phá bánh nghệ thuật kỷ niệm 30.4, một tác phẩm sáng tạo lấy cảm hứng từ hình ảnh bộ đội, địa đạo và người mẹ Việt Nam anh hùng trong thời chiến. Chiếc bánh không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng tình cảm tri ân dành cho thế hệ đi trước. 

Ân cho biết ý tưởng về tác phẩm bắt nguồn từ một câu hỏi tưởng chừng giản đơn tình cờ đọc được trên mạng xã hội: “Ước mơ của mẹ là gì?”. Khi nhiều câu trả lời xoay quanh con cái và gia đình, Ân lại suy nghĩ theo một hướng khác. “Mình đặt người mẹ vào bối cảnh chiến tranh và nhận ra, có lẽ ước mong lớn nhất khi ấy chỉ là ngày đất nước hòa bình, con được trở về nhà. Từ dòng suy nghĩ đó, ý tưởng cho chiếc bánh dần hình thành”, Ân chia sẻ.

Nguyễn Hữu Thiên Ân đam mê làm những chiếc bánh nghệ thuật

Nguyễn Hữu Thiên Ân đam mê làm những chiếc bánh nghệ thuật

ẢNH: NVCC

Chàng trai 26 tuổi cho biết tác phẩm nằm trong dự án bánh nghệ thuật “Việt Nam tinh hoa”, được chăm chút tỉ mỉ từ nguyên liệu chính là kẹo mềm fondant và bột gạo. Tổng thể chiếc bánh tái hiện không gian thời chiến với những chi tiết thu nhỏ như: bộ đội, địa đạo, người mẹ Việt Nam anh hùng, gợi nhắc đến đời sống gian khó nhưng giàu nghị lực của người Việt. “Điểm nhấn nổi bật nhất chính là tạo hình khuôn mặt người mẹ”, Ân nói.

Gửi gắm lòng biết ơn qua từng chi tiết trên chiếc bánh ngọt

Chia sẻ về quá trình thực hiện, Ân cho biết nhiều người thường nghĩ phần khó nhất nằm ở những chi tiết thu nhỏ bên trong “lòng địa đạo”. Tuy nhiên, với anh, thử thách lớn nhất lại là làm sao để tác phẩm có thể chạm đến cảm xúc người xem chỉ qua ánh nhìn. Đặc biệt, ở phần tạo hình khuôn mặt người mẹ, anh không chỉ hướng đến sự giống thật về đường nét, mà còn phải thể hiện được chiều sâu tâm trạng.

Ân cho biết biểu cảm của người mẹ in trên chiếc bánh là chi tiết tâm đắc, khó thực hiện

Ân cho biết biểu cảm của người mẹ in trên chiếc bánh là chi tiết tâm đắc, khó thực hiện

ẢNH: NVCC

“Mình muốn gương mặt người mẹ vừa có nét buồn vì mất đi người thân, vừa ẩn chứa sự căm phẫn khi chiến tranh đã cướp đi quá nhiều thứ, để lại nỗi đau không thể diễn tả. Ở mỗi góc nhìn khác nhau, người xem có thể cảm nhận những sắc thái cảm xúc khác nhau”, Ân chia sẻ.

Để hoàn thiện tác phẩm, Ân mất khoảng 2 tháng. Anh bắt đầu từ khâu lên ý tưởng, dựng phác thảo và bố cục tổng thể. Sau đó, Ân tiến hành tạo hình nhân vật người mẹ trước, rồi đến phần vách núi và hệ thống địa đạo. Cuối cùng là giai đoạn đặc tả, hoàn thiện từng chi tiết nhỏ để đảm bảo tổng thể tác phẩm đạt được chiều sâu cả về hình ảnh lẫn cảm xúc.

Thông qua tác phẩm, chàng trai trẻ mong muốn gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn. "Đó là sự tri ân dành cho những người lính đã hy sinh vì độc lập dân tộc, cũng như những người mẹ, người vợ âm thầm chịu đựng nỗi đau chiến tranh. Họ không trực tiếp cầm súng, nhưng lại mang những “vết thương” kéo dài suốt cả cuộc đời", Ân nói.

Chi tiết "địa đạo" trên bánh được Ân làm tỉ mỉ

Chi tiết "địa đạo" trên bánh được Ân làm tỉ mỉ

ẢNH: NVCC

Ân cho biết quá trình thực hiện chiếc bánh lần này diễn ra khá suôn sẻ. Mọi chi tiết đều được anh hình dung rõ ràng từ trước, giúp việc thực hiện đúng với ý tưởng ban đầu. Đây cũng là một trong những tác phẩm mà Ân tâm đắc nhất trong hành trình theo đuổi dòng bánh nghệ thuật.

Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật làm bánh, Ân đang từng bước khẳng định hướng đi riêng khi kết hợp hội họa với ẩm thực, tạo nên những tác phẩm mang đậm bản sắc Việt. “Mỗi chiếc bánh không chỉ để thưởng thức mà còn là một câu chuyện, thông điệp được kể bằng hình khối, màu sắc và cảm xúc”, Ân bộc bạch.

Tin liên quan

Bỏ việc văn phòng đi bán bánh đúc: Cô gái nhận 'mức lãi' không chỉ có tiền…

Chọn đi ngược số đông, Mỹ Duyên quyết định bỏ việc văn phòng chuyển sang bán bánh đúc. Mỗi ngày, cô dành 2 tiếng để bán hàng và lợi nhuận thu về không chỉ có tiền.

Độc lạ bánh hình quả trứng ‘gây sốt’ mạng xã hội

Chàng trai gây chú ý với bánh kem 12 con giáp, có mẫu giá 5 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Bánh nghệ thuật kỷ niệm 30.4 Chiếc bánh cao 1m tri ân anh hùng dân tộc Bánh nghệ thuật tái hiện địa đạo Củ Chi Sự kiện 30.4.2026 tại TP.HCM A51 giải phóng miền Nam Gen Z và lòng yêu nước
