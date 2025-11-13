Độc lạ bánh hình quả trứng ‘gây sốt’ mạng xã hội

Điểm đặc biệt của chiếc bánh đang hot trend này là hình dạng như một quả trứng. Người được tặng không dùng dao cắt bánh như thường lệ mà phải dùng búa gõ nhẹ để phá vỡ lớp vỏ trứng, bên trong là chiếc bánh nhỏ, lời chúc hoặc món quà đặc biệt. Sự bất ngờ, mới lạ khiến loại bánh này nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Độc lạ những chiếc bánh hình quả trứng ẢNH: HUYỀN TRANG

Từng đặt mua chiếc bánh sinh nhật đặc biệt này cách đây một tuần, Lê Hà My (28 tuổi), ngụ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Bình Thạnh, TP.HCM (trước đây là P.26, Q.Bình Thạnh), cho biết chiếc bánh cô đặt có vỏ trứng làm từ socola và bên trong là một chiếc bánh nhỏ cùng với nến.

“Cảm nhận của mình là mẫu bánh này rất mới mẻ, cũng đẹp, nhưng giá thành hơi cao hơn những mẫu bánh bình thường trước đây. Nếu bánh kem bình thường dùng dao để cắt thì mẫu bánh này phải dùng búa để gõ làm vỡ lớp vỏ trứng bên ngoài”, My chia sẻ.

Thay vì dùng dao cắt bánh, người được tặng phải dùng búa để gõ ẢNH: HUYỀN TRANG

Mỗi chiếc bánh đều đi kèm một cái búa ẢNH: HUYỀN TRANG

Theo Hoàng Thị Kim Yến (25 tuổi), chủ một tiệm bánh tại P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM (trước đây là P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1), mẫu bánh trứng được tiệm của cô giới thiệu ra thị trường từ tháng 8.2025 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng.

Yến cho biết vỏ trứng được làm từ socola và hỗn hợp bơ cacao, phải đổ khuôn và làm đông lạnh trong nhiều giờ để tạo hiệu ứng vỏ bánh nhám, đẹp mắt. “Điều kiện làm bánh phải dưới 20 độ C thì mới đảm bảo vỏ không bị nứt. Bên trong có hai phiên bản: một là 100% trái cây tươi; hai là nhân mousse kết hợp trái cây tươi”, Yến chia sẻ.

Yến cho biết điểm đặc biệt của mẫu bánh này là hình dáng lạ mắt và món quà bất ngờ bên trong ẢNH: KIM YẾN

Bên trong có nhiều loại trái cây tươi ẢNH: KIM YẾN

Theo Yến, sức hút của loại bánh này đến từ yếu tố bất ngờ, khi khách hàng có thể “đập trứng” để nhận thông điệp ẩn bên trong hoặc món quà tặng kèm. Ngoài ra, vỏ bánh lạ mắt, sang trọng cũng phù hợp với xu hướng chụp ảnh, quay video của giới trẻ hiện nay.

“Do nhân chủ yếu là trái cây nên bánh phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Hiện tại, giá bánh bên mình dao động từ 645.000 - 945.000 đồng. Trung bình mỗi tháng, tiệm bán khoảng 1.000 chiếc bánh, trong đó bánh trứng chiếm đến 50% doanh số”, Yến nói.

Chia sẻ thêm về loại bánh đang “gây sốt”, Ngô Huyền Trang (25 tuổi), chủ tiệm bánh kem trên đường Phạm Văn Bạch, P.An Hội Tây, TP.HCM (trước đây là P.12, Q.Gò Vấp), cho biết cô bắt đầu làm mẫu bánh này khoảng 3 tháng trước.

Bên trong bánh là những món quà bất ngờ ẢNH: HUYỀN TRANG

“Nguyên liệu của vỏ bánh là socola cao cấp. Món bánh này khá khó làm, nhất là ở khâu canh nhiệt độ. Mình không học ai mà tự tìm hiểu, thử nghiệm nhiều lần để tích lũy kinh nghiệm”, Trang nói.

Theo Trang, bánh sinh nhật hình quả trứng khó làm hơn bánh kem truyền thống rất nhiều. Khuôn hình quả trứng ai cũng có thể mua, nhưng canh nhiệt độ để vỏ trứng đạt độ cứng, không nứt, lại bóng đẹp thì đòi hỏi tay nghề cao.

“Bên trong quả trứng thường có bánh kem, trái cây tươi. Ngoài ra, khách còn có thể đặt thêm quà tặng như đồ chơi, mỹ phẩm, nhẫn cầu hôn hay quà cho người yêu. Do đó, mẫu bánh này đa số khách phải đặt trước. Giá bánh dao động từ 300.000 - 1 triệu đồng tùy vào kích cỡ và phần quà bên trong”, Trang cho biết thêm.