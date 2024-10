Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ': Từ ca sĩ nhí 'triệu view' đến sinh viên Ngoại thương

Ca sĩ nhí Bảo An từng được nhiều người yêu mến nay đã là thiếu nữ tuổi 18 Ảnh: FBNV

Thời gian qua, ca sĩ nhí "triệu view" Bảo An khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo trở thành tân sinh viên của Trường đại học Ngoại thương. Những bức ảnh được nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân, kèm thông tin về ngành học nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ, trong quá trình xét tuyển đại học, Bảo An đã nộp vào 3 trường đại học tại TP.HCM và may mắn đều được nhận. Sau khi xem xét, nữ ca sĩ chọn theo học Trường đại học Ngoại thương, chuyên ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge thuộc Đại học Woosong (Hàn Quốc). Chương trình học chính khóa hoàn toàn bằng tiếng Anh trong 4 năm đại học.

Hình ảnh giọng ca Bé chút chít khi trở thành sinh viên của Trường đại học Ngoại thương Ảnh: FBNV

Theo giọng ca Xúc xắc xúc xẻ, quyết định chuyển hướng sang ngành Quản trị kinh doanh được cô đưa ra vào thời điểm sát mùa tuyển sinh. Nói về lý do không học trường nghệ thuật dù từng bày tỏ mong muốn theo đuổi sự nghiệp ca hát, Bảo An chia sẻ: “Em đã suy nghĩ về việc có nên theo học tại một trường nghệ thuật hay không. Tuy nhiên, em mong muốn được trải nghiệm ở lĩnh vực mới, có liên quan đến dự định cá nhân sau này nên quyết định chọn học ngành Quản trị kinh doanh của Trường đại học Ngoại thương. Gia đình dù bất ngờ nhưng cũng không phản đối mà luôn tôn trọng lựa chọn của em, chỉ đưa lời khuyên cho em về chọn ngành, chọn trường thôi".

Dù theo học ngành Quản trị kinh doanh nhưng nữ ca sĩ khẳng định vẫn sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật, làm MC và sáng tác nhạc. "Chắc chắn em vẫn sẽ theo đuổi nghệ thuật, đặc biệt là việc trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng cho sáng tác nhạc. Em sẽ cố gắng để có thể vừa đảm bảo được việc học ở trường, vừa có thể hoàn thành những kế hoạch hoạt động nghệ thuật của bản thân", Bảo An cho hay.

Bảo An nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc ở tuổi 18 Ảnh: FBNV

Ở tuổi 18, Bảo An sở hữu ngoại hình xinh xắn, ra dáng thiếu nữ. Dù có sự thay đổi so với "cô bé triệu view" ngày nào nhưng giọng ca sinh năm 2006 vẫn giữ được tính cách hồn nhiên, gương mặt ngây thơ đúng tuổi. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, năng động, trẻ trung. Theo Bảo An, cô mong muốn hành trình trưởng thành của bản thân sẽ không "gây sốc" với khán giả.

Sao nhí đình đám một thời bày tỏ: "Dĩ nhiên ai rồi cũng phải lớn, nhưng em muốn mình sẽ thay đổi từng chút một để mọi người quen dần. Em thấy bản thân may mắn khi các khán giả yêu mến từ khi mình còn nhỏ, luôn dõi theo hành trình trưởng thành của em. Dù đã hơn 10 năm trôi qua nhưng các bạn khán giả bằng tuổi, hoặc có khi là các cô chú vẫn dành nhiều tình cảm cho em".

Nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh bên bạn trai kèm hastag #tinhdau, hé lộ về dự án âm nhạc sắp ra mắt khán giả Ảnh: FBNV

Bảo An tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Bảo An, sinh năm 2006. Ca sĩ nhí này nổi lên sau MV Xúc xắc xúc xẻ, ghi hình khi cô bé mới 3 tuổi và được đăng tải trên YouTube đầu năm 2011. Đến nay, MV này đã đạt hơn 400 triệu view. Đây là MV thiếu nhi đầu tiên vượt mốc 200 triệu view. Bảo An còn là người nắm giữ 3 clip âm nhạc nằm trong số những clip Việt Nam đạt nhiều lượt xem nhất trên YouTube gồm Xúc xắc xúc xẻ, Mẹ ơi tại sao, Bé chút chít.

Dù thường xuyên xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật, Bảo An vẫn có thành tích học tập đáng nể. Từ năm học lớp 2, cô đã giành được học bổng toàn phần đến hết lớp 12 tại trường quốc tế. Suốt thời gian qua, Bảo An có thành tích học tập tốt và đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.