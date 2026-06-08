Báo Anh xếp Việt Nam vào top điểm đến tốt nhất cho nữ du khách độc hành

Những chuyến đi theo nhóm sẽ không bao giờ nhàm chán, nhưng việc tự mình lên đường cho một chuyến du lịch độc hành có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn đi du lịch. Sau tất cả, rất có thể một khi bạn đã "mắc bệnh" du lịch độc hành, việc tìm kiếm những trải nghiệm đáng nhớ, tận hưởng trọn vẹn văn hóa địa phương và kết bạn mới sẽ là điều thích thú nhất khi thực hiện theo nhịp độ của riêng mình. Ngày càng nhiều nữ du khách thích đi du lịch một mình, và đó là lý do tại sao Time Out đã dành nhiều thời gian và công sức để biên soạn danh sách các điểm đến du lịch độc hành đã được kiểm chứng này. Danh sách bao gồm các quốc gia có tuyến đường du lịch quen thuộc, các thành phố thân thiện, hệ thống giao thông tốt và nhiều cơ hội giao lưu (hoặc ưu tiên thời gian riêng tư, tùy lựa chọn).

Việt Nam luôn được truyền thông quốc tế ca ngợi là điểm đến an toàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Với tiêu chí đó, Time Out xếp Việt Nam ở vị trí thứ 10 trong danh sách. Điểm đến Việt Nam, theo báo Anh, phù hợp nhất cho những du khách yêu thích cảnh đẹp và ẩm thực tuyệt vời.

"Khi nói tới những điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ đi du lịch một mình ở Đông Nam Á, Thái Lan và Việt Nam vẫn cạnh tranh vị trí hàng đầu, nhưng Việt Nam là nơi tốt hơn để bắt đầu. Với tuyến đường du lịch quen thuộc, trải dài từ thủ đô Hà Nội ở phía bắc đến TP.HCM ở phía nam, đất nước này bao gồm núi non, bãi biển, đảo và những ngôi làng cổ kính như Hội An và Huế, cùng với một số món ăn ngon nhất trong khu vực. Cho dù bạn đi bằng tàu hỏa, xe buýt giường nằm hay xe máy, hàng ngàn du khách độc hành khác cũng đang thực hiện chuyến đi tương tự", bài báo nhấn mạnh.

Các điểm đến còn lại trong danh sách lần lượt gồm: Costa Rica, Pháp, Phillipines, Anh, Thụy Điển, Nhật Bản, Hy Lạp, New Zealand, Ireland, Bồ Đào Nha, CH Czech, Guatamela, Úc và Sri Lanka.