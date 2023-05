Báo cáo Chính phủ tình hình cắt giảm lao động tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam

Bộ LĐ-TB-XH vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tình hình cắt giảm lao động tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đóng tại P.Tân Tạo (Q.Bình Tân, TP.HCM).

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam tiếp tục cắt giảm gần 6.000 lao động trong tháng 6 và tháng 7 tới

Theo Bộ LĐ-TB-XH, từ tháng 2, công ty này đã thực hiện thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với 2.358 người kể từ ngày 1.4.

Ngày 9.5, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam tiếp tục thông báo phải thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động với số lượng lớn là 5.744 lao động. Trong đó, đợt 1 sẽ chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 24.6 với 4.519 người, đợt 2 sẽ chấm dứt vào ngày 8.7 với 1.225 lao động.

Đáng chú ý, phần lớn lao động chấm dứt hợp đồng lao động là lao động phổ thông. Trong đó, có trên 80% nữ giới, khoảng 45% lao động từ 21 đến 40 tuổi, trên 50% lao động từ 40 tuổi trở lên, khoảng 60% lao động có thâm niên từ 10 năm trở lên.

Về nguyên nhân cắt giảm, Bộ LĐ-TB-XH cho hay, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam gặp khó khăn buộc phải thu hẹp sản xuất kinh doanh vì thiếu các đơn hàng mới do các nước thắt chặt chi tiêu, giảm nhu cầu về hàng hóa dệt may, da giày. Trong khi đó, chi phí đầu vào cho sản xuất tăng cao do giá nguyên liệu và tác động của xung đột Nga - Ukraine.

Nguy cơ cắt giảm lao động sẽ diễn ra tại nhiều doanh nghiệp

Theo Bộ LĐ-TB-XH, về cơ bản, việc cắt giảm số lượng lớn lao động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đang được kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các vấn đề về kinh tế, lạm phát, giá năng lượng... không được cải thiện thì nguy cơ cắt giảm lao động số lượng lớn sẽ diễn ra ở nhiều doanh nghiệp.

Để giải quyết tình hình trên, Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Các giải pháp cần tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tìm kiếm đơn hàng mới, giảm chi phí sản xuất kinh doanh thông qua việc giảm lãi suất vay, hỗ trợ giảm thuế, giảm các khoản phí, lệ phí...

Bên cạnh đó, cần thực hiện các giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, người sử dụng lao động thông qua việc hướng dẫn, đảm bảo chi trả các chính sách an sinh xã hội theo quy định.

Bộ LĐ-TB-XH sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ và kịp thời báo cáo, có phương án hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB-XH cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về lao động, bảo hiểm xã hội từ T.Ư đến địa phương bố trí nhân lực, hướng dẫn và tổ chức chi trả kịp thời các chính sách cho người lao động và đảm bảo đúng đối tượng; tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư để thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính để bổ trí bổ sung nguồn vốn và nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.