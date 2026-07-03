Báo cáo không trung thực kết quả chống lãng phí sẽ bị phạt 10 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 265/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí. Nghị định có hiệu lực từ 1.7.

Cụ thể, nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí so với thời hạn quy định dưới 30 ngày.

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 (Hà Nam) từng là một trong những dự án điển hình về lãng phí ẢNH: TP

Phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng nếu ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí không đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định. Mức phạt tăng 5 - 10 triệu nếu ban hành chương trình chậm so với thời hạn quy định từ 30 ngày trở lên.

Đồng thời, nghị định cũng quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi tổ chức thực hiện không đúng tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu, biện pháp, giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí.

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu, biện pháp, giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng nếu không tổ chức, hoặc không phân công trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu, biện pháp, giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí.

Đáng chú ý, với vi phạm về thời hạn, nội dung báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí, nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định dưới 15 ngày.

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định từ 15 ngày đến dưới 30 ngày.

Mức phạt tăng từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí hoặc báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí chậm so với thời hạn quy định từ 30 ngày trở lên.

Ngoài ra, phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí không đảm bảo đầy đủ nội dung, yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Người cố ý báo cáo không chính xác, không trung thực về kết quả, số liệu liên quan đến công tác tiết kiệm, chống lãng phí sẽ bị phạt 5 - 10 triệu đồng...

Trước đó, vào cuối tháng 5 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với 19 thành viên.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Bộ Chính trị thành lập, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi cả nước.