Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để TP.HCM phát triển

TTXVN - Hải Triều
15/05/2026 19:33 GMT+7

Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố.

Tại Hà Nội sáng nay 15.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để TP.HCM phát triển- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp

ẢNH: TTXVN

Thời gian qua, TP.HCM đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các ban, bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thành phố cũng chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. 

Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để TP.HCM phát triển- Ảnh 2.

Quang cảnh cuộc họp

ẢNH: TTXVN

Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố.

Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng luật Đô thị đặc biệt TP.HCM, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

TP.HCM tăng trưởng 2 con số bằng tư duy mới, cách làm mới

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định tăng trưởng 2 con số là mục tiêu cao, áp lực lớn, đòi hỏi cách làm mới, tư duy mới và quyết tâm chính trị rất cao.

