Báo cáo mới: Nhóm 1% siêu giàu xả khí thải ngang bằng 2/3 nhân loại

Theo báo cáo mới nhất của tổ chức Oxfam, nhóm 1% này - tập hợp 77 triệu tỉ phú, triệu phú và những người chi tiêu hơn 140.000 USD mỗi năm (tính tại Mỹ, theo ngang giá sức mua) - chịu trách nhiệm về 16% tổng lượng khí thải CO 2 trong năm 2019. Tỷ lệ này ngang bằng 66% dân số toàn cầu có thu nhập thấp nhất, tương đương 5,11 tỉ người.

Báo cáo mang tên "Climate Equality: A Planet for the 99%" (tạm dịch: "Bình đẳng khí hậu: Hành tinh cho 99% nhân loại"), được công bố hôm 19.11, trước thềm hội nghị về khí hậu COP28 của Liên Hiệp Quốc tại Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong tháng này. Theo báo The Guardian, báo cáo này là nghiên cứu toàn diện nhất về vấn đề bất bình đẳng khí hậu toàn cầu từng được thực hiện.

Nhóm 1% siêu giàu xả khí thải ngang bằng 2/3 nhân loại, theo báo cáo mới của Oxfam CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Báo cáo của Oxfam cho thấy trong khi nhóm 1% giàu nhất thế giới có xu hướng sống cuộc sống có điều hòa, "cách nhiệt" với khí hậu, thì lượng khí thải của họ - 5,9 tỉ tấn CO 2 vào năm 2019 - là nguyên nhân gây ra những nỗi thống khổ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương trên khắp toàn cầu.

Cũng theo báo cáo, một người thuộc nhóm 99% còn lại sẽ mất khoảng 1.500 năm mới có thể tạo ra lượng khí thải carbon bằng lượng mà những người giàu nhất thế giới tạo ra trong một năm.

"Những người siêu giàu đang cướp bóc và gây ô nhiễm hành tinh đến mức hủy diệt và chính những người có ít khả năng làm chuyện đó nhất là những người đang phải trả giá cao nhất", The Guardian dẫn lời bà Chiara Liguori, cố vấn chính sách cấp cao tại Oxfam, nói về báo cáo.