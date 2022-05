Báo chí đã lan toả hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân

Chiều 6.5, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức cuộc gặp mặt đánh giá về hợp tác truyền thông giữa Bộ Công an và 8 cơ quan báo chí ngoài ngành công an. Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, chủ trì buổi gặp mặt.

Trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái, Cục Truyền thông CAND đã đẩy mạnh hợp tác truyền thông với 8 cơ quan thông tấn, báo chí gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Thanh Niên, Báo điện tử Vnexpress, Báo điện tử Vietnamnet và Báo Tuổi trẻ TP.HCM.

Cục Truyền thông CAND đánh giá từ khi có hợp tác truyền thông, các cơ quan báo chí ngoài ngành công an đã chủ động tăng cường cử phóng viên tác nghiệp tại công an các đơn vị, địa phương, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa để thu thập thông tin, tài liệu tổ chức sản xuất, phát sóng, đăng tải các tin, bài, phóng sự về các chiến công, thành tích của lực lượng công an.

8 cơ quan báo chí đã phối hợp, tập trung tuyên truyền những nội dung lớn có tác động, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống người dân như: triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030; đấu tranh, xử lý thông tin giả, xấu độc; giải pháp kiềm chế, kéo giảm 5% phạm pháp hình sự….

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an đã cung cấp nhiều thông tin về một số hoạt động trọng tâm của đơn vị trong thời gian tới và đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền sâu rộng, góp phần lan toả tới mọi người dân.

Theo thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục CSGT, đơn vị đang tập trung giải quyết 3 nhiệm vụ được dự kiến sẽ là những bước đột phá của lực lượng CSGT tới đây. Các nhiệm vụ này gồm: đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong tuần tra kiểm soát, để giảm thiếu tối đa lực lượng CSGT ra đường song vẫn quán xuyến được nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông; ứng dụng công nghệ để người dân thực hiện đăng ký xe tại cơ sở cấp phường, xã và xử lý vi phạm giao thông thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

“Tất cả các lĩnh vực này đều có tác động, ảnh hưởng tới mọi người dân, ở mọi vùng đất nước. Trên quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an là phân cấp triệt để, cải cách thủ tục hành chính làm sao để gần dân nhất, chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ và thực hiện để đảm bảo cho chính quyền, lợi ích của họ”, thiếu tướng Nguyễn Xuân Đức nói, đồng thời đánh giá báo chí đã kịp thời đưa tin về những hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT nói riêng và ngành công an nói chung “là nguồn động viên rất lớn cho lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.





Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về các ứng dụng của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu về căn cước công dân cùng các chủ trương lớn của Chính phủ.

“Báo chí cần thông tin rõ để các bộ, ngành, đơn vị liên quan thấy rõ trách nhiệm của mình và thực hiện đúng tiến độ, sớm mang lại tiện ích cho người dân. Đây đồng thời cũng là phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia”, ông Thắng nói.

Tại buổi gặp mặt, đại diện nhiều cơ quan báo chí phát biểu ghi nhận, chia sẻ những vất vả, nguy hiểm, khó khăn của lực lượng CAND trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn, để các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền nội dung mang tính trọng tâm, trọng điểm được dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận lớn trong xã hội.

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, cho biết Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí ngoài CAND trong công tác thông tin tuyên truyền về lực lượng.

Trung tướng Mai Văn Hà đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí ngoài CAND tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng; góp phần nâng cao uy tín, vị thế và hình ảnh đẹp của lực lượng CAND. Đồng thời, đề nghị công an các đơn vị, địa phương phối hợp, tạo điều kiện cung cấp thông tin để các cơ quan báo chí ngoài CAND có tư liệu xây dựng tin, bài, phóng sự về lực lượng CAND.

Trong thời gian tới, bên cạnh tiếp tục ký kết hợp tác với 8 cơ quan báo chí hiện tại, Cục Truyền thông CAND mở rộng hợp tác truyền thông với 4 cơ quan báo chí ngoài CAND khác, gồm: Truyền hình Quốc hội, Báo điện tử Dân trí, Báo Lao động, Báo Tiền phong.