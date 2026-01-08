Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Báo chí góp phần xây dựng quân đội 'tinh, gọn, mạnh, hiện đại'

Nguyên Quang
Nguyên Quang
08/01/2026 22:17 GMT+7

Chiều 8.1, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản toàn quân năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của công tác báo chí, xuất bản toàn quân năm 2025; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan báo chí T.Ư, địa phương trong tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng hình ảnh QĐND Việt Nam.

Báo chí góp phần xây dựng quân đội 'tinh, gọn, mạnh, hiện đại'- Ảnh 1.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu

ẢNH: ĐÌNH HUY

Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định, báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng dư luận xã hội, giữ vững trận địa tư tưởng trong quân đội.

Năm 2026 là năm diễn ra Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ XII, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác báo chí, xuất bản.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội "tinh, gọn, mạnh, hiện đại", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo chí góp phần xây dựng quân đội 'tinh, gọn, mạnh, hiện đại'- Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn và trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, trao bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân tại hội nghị

ẢNH: BQP

Tại hội nghị, ban tổ chức trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 20 tập thể và 17 cá nhân; bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng 20 tập thể và 19 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền báo chí, xuất bản về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và QĐND Việt Nam.

Trong đó, Báo Thanh Niên và phóng viên Đình Huy của Báo Thanh Niên được nhận bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và QĐND năm 2025.

