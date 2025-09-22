Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

'Báo chí phải nói cho dân hiểu và viết cho dân tin'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
22/09/2025 12:23 GMT+7

Khẳng định vai trò 'hạt nhân' của tổ chức Đảng, tham luận của Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh sứ mệnh của báo chí cách mạng là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng với nhân dân.

Sáng 22.9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã nóng lên với bài tham luận sâu sắc, thẳng thắn của ông Trần Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Khẳng định vai trò "hạt nhân" của tổ chức Đảng, ông Dũng nhấn mạnh sứ mệnh của báo chí cách mạng là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng với nhân dân.

'Báo chí phải nói cho dân hiểu và viết cho dân tin' - Ảnh 1.

Ông Trần Trọng Dũng tham luận tại đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Trong bài tham luận với chủ đề "Xây dựng tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí vững mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong báo chí cách mạng", ông Dũng đã phác họa một bức tranh toàn cảnh về vai trò, thách thức và nhiệm vụ của báo chí trong giai đoạn mới. Ông khẳng định, đây không chỉ là vấn đề lý luận mà còn là yêu cầu thực tiễn sống còn, quyết định sức mạnh của nền báo chí nước nhà.

"Hạt nhân" định hướng chính trị và tư tưởng

Mở đầu bài phát biểu, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đi thẳng vào vấn đề cốt lõi: tổ chức Đảng trong mỗi cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện, từ tư tưởng đến công tác cán bộ.

Về tư tưởng, ông Dũng nhấn mạnh, báo chí phải là "lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng", có nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

"Chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng", ông Dũng phát biểu.

'Báo chí phải nói cho dân hiểu và viết cho dân tin' - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự đại hội - trong ảnh là Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang (bìa trái)

ẢNH: TUẤN MINH

Bên cạnh đó, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng còn thể hiện mạnh mẽ trong công tác tổ chức và cán bộ. Theo ông, cần phải xây dựng một đội ngũ nhà báo không chỉ "vững về chính trị, giỏi về chuyên môn" mà còn phải có đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

"Một nhà báo không thể bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng, tranh kết với nhân dân nếu thiếu đi năng lực chuyên môn để sản xuất những nội dung hấp dẫn, chân thật và thu hút bạn đọc", ông phân tích.

Do đó, việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo sự kế thừa và phát triển bền vững cho từng cơ quan báo chí.

Cầu nối "hai chiều" không thể thiếu

Một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất trong bài tham luận là việc khẳng định vai trò cầu nối của báo chí. Ông Dũng ví von báo chí như một cây cầu "hai chiều" vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ở chiều thứ nhất, báo chí có nhiệm vụ truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách nhanh chóng, chính xác và dễ hiểu nhất. Ông Dũng nhấn mạnh một phương châm hành động súc tích: "Báo chí phải nói cho dân hiểu và viết cho dân tin". Mọi chủ trương phải được "mềm hóa", đi vào đời sống chứ không chỉ nằm trên giấy tờ.

Ở chiều ngược lại, báo chí phải là diễn đàn tin cậy để phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc và cả những ý kiến đóng góp xây dựng của mọi tầng lớp nhân dân đến với các cơ quan lãnh đạo.

"Tổ chức Đảng phải đảm bảo cho kênh này được thực hiện một cách hiệu quả, để báo chí có thể trở thành một kênh lắng nghe ý kiến góp ý của các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân", ông Dũng đề nghị.

Việc lắng nghe và phản ánh trung thực sẽ giúp Đảng, Nhà nước nắm bắt kịp thời thực tiễn, từ đó có những điều chỉnh chính sách phù hợp, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội.

Vượt qua thách thức, dẫn dắt trong kỷ nguyên số

Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức không nhỏ mà báo chí đang đối mặt. Đó là sự bùng nổ của thông tin trên mạng xã hội, vấn nạn tin giả, tin sai lệch, tình trạng "báo hóa tạp chí", và cả những áp lực về kinh tế khiến một số cơ quan báo chí có nguy cơ xa rời tôn chỉ, mục đích.

Để vượt qua những thách thức này, ông Dũng đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm. Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý để báo chí phát triển đúng định hướng.

'Báo chí phải nói cho dân hiểu và viết cho dân tin' - Ảnh 3.

Đại biểu thuộc Đảng bộ cơ sở Báo Thanh Niên tham dự đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Hai là, phải thực sự quan tâm, đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao toàn diện từ bản lĩnh chính trị đến kỹ năng làm báo hiện đại.

Ba là, các cơ quan báo chí phải chủ động, tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo để đổi mới cách thức làm báo, lan tỏa thông tin tích cực, thực hiện sứ mệnh "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", góp phần xây dựng một không gian mạng trong lành, tiến bộ.

Tin liên quan

Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 21.9, đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư do Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Đại hội đầu tiên của T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức theo mô hình mới

Bộ Chính trị quyết định về tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Báo chí vai trò của báo chí Đại đội đại biểu Đảng bộ MTTQ Trần Trọng Dũng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận