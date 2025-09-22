'Báo chí phải nói cho dân hiểu và viết cho dân tin'

Sáng 22.9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã nóng lên với bài tham luận sâu sắc, thẳng thắn của ông Trần Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Khẳng định vai trò "hạt nhân" của tổ chức Đảng, ông Dũng nhấn mạnh sứ mệnh của báo chí cách mạng là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng với nhân dân.

Ông Trần Trọng Dũng tham luận tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Trong bài tham luận với chủ đề "Xây dựng tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí vững mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong báo chí cách mạng", ông Dũng đã phác họa một bức tranh toàn cảnh về vai trò, thách thức và nhiệm vụ của báo chí trong giai đoạn mới. Ông khẳng định, đây không chỉ là vấn đề lý luận mà còn là yêu cầu thực tiễn sống còn, quyết định sức mạnh của nền báo chí nước nhà.

"Hạt nhân" định hướng chính trị và tư tưởng

Mở đầu bài phát biểu, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đi thẳng vào vấn đề cốt lõi: tổ chức Đảng trong mỗi cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện, từ tư tưởng đến công tác cán bộ.

Về tư tưởng, ông Dũng nhấn mạnh, báo chí phải là "lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng", có nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

"Chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng", ông Dũng phát biểu.

Đại biểu tham dự đại hội - trong ảnh là Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang (bìa trái) ẢNH: TUẤN MINH

Bên cạnh đó, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng còn thể hiện mạnh mẽ trong công tác tổ chức và cán bộ. Theo ông, cần phải xây dựng một đội ngũ nhà báo không chỉ "vững về chính trị, giỏi về chuyên môn" mà còn phải có đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

"Một nhà báo không thể bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng, tranh kết với nhân dân nếu thiếu đi năng lực chuyên môn để sản xuất những nội dung hấp dẫn, chân thật và thu hút bạn đọc", ông phân tích.

Do đó, việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo sự kế thừa và phát triển bền vững cho từng cơ quan báo chí.

Cầu nối "hai chiều" không thể thiếu

Một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất trong bài tham luận là việc khẳng định vai trò cầu nối của báo chí. Ông Dũng ví von báo chí như một cây cầu "hai chiều" vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ở chiều thứ nhất, báo chí có nhiệm vụ truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách nhanh chóng, chính xác và dễ hiểu nhất. Ông Dũng nhấn mạnh một phương châm hành động súc tích: "Báo chí phải nói cho dân hiểu và viết cho dân tin". Mọi chủ trương phải được "mềm hóa", đi vào đời sống chứ không chỉ nằm trên giấy tờ.

Ở chiều ngược lại, báo chí phải là diễn đàn tin cậy để phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc và cả những ý kiến đóng góp xây dựng của mọi tầng lớp nhân dân đến với các cơ quan lãnh đạo.

"Tổ chức Đảng phải đảm bảo cho kênh này được thực hiện một cách hiệu quả, để báo chí có thể trở thành một kênh lắng nghe ý kiến góp ý của các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân", ông Dũng đề nghị.

Việc lắng nghe và phản ánh trung thực sẽ giúp Đảng, Nhà nước nắm bắt kịp thời thực tiễn, từ đó có những điều chỉnh chính sách phù hợp, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội.

Vượt qua thách thức, dẫn dắt trong kỷ nguyên số

Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức không nhỏ mà báo chí đang đối mặt. Đó là sự bùng nổ của thông tin trên mạng xã hội, vấn nạn tin giả, tin sai lệch, tình trạng "báo hóa tạp chí", và cả những áp lực về kinh tế khiến một số cơ quan báo chí có nguy cơ xa rời tôn chỉ, mục đích.

Để vượt qua những thách thức này, ông Dũng đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm. Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý để báo chí phát triển đúng định hướng.

Đại biểu thuộc Đảng bộ cơ sở Báo Thanh Niên tham dự đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Hai là, phải thực sự quan tâm, đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao toàn diện từ bản lĩnh chính trị đến kỹ năng làm báo hiện đại.

Ba là, các cơ quan báo chí phải chủ động, tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo để đổi mới cách thức làm báo, lan tỏa thông tin tích cực, thực hiện sứ mệnh "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", góp phần xây dựng một không gian mạng trong lành, tiến bộ.