Những lời ca tụng đã tràn ngập khắp các tờ báo Tây Ban Nha hôm nay 15.7 sau chiến thắng tại EURO 2024, trong khi sự đau lòng là từ ngữ trong ngày trên các tờ báo nước Anh khi giấc mơ của người hâm mộ xứ sở sương mù một lần nữa bị tan vỡ.

Tờ El Pais của Tây Ban Nha tuyên bố: “Bóng đá Tây Ban Nha thống trị ở châu Âu”. Tờ Sport của Tây Ban Nha viết "Super Campeones - siêu vô địch”, trong khi Mundo Deportivo chỉ nói đơn giản: “Campeones” – nhà vô địch – với hình ảnh đội tuyển bóng đá quốc gia và tay vợt trẻ Carlos Alcaraz cũng vừa vô địch Wimbledon trên đất Anh vào cùng ngày - niềm vui nhân đôi với người Tây Ban Nha.

Trang bìa của tờ El Pais Ảnh chụp màn hình

Trang bìa của Mundo Deportivo với hình ảnh 2 nhà vô địch Tây Ban Nha Mundo Deportivo

"Tan nát"

Thất bại đau đớn của đội tuyển Anh lại càng đớn đau qua những câu từ trên báo chí truyền thông của xứ sở sương mù.

Trang nhất của Metro viết bằng dòng chữ lớn màu đen đậm: "Những chú sư tử khóc đêm nay", trên nền bức ảnh của một số cầu thủ đang vùi đầu vào tay trong sự hoài nghi.

The Times thì giật tít: "Hy vọng của đội tuyển Anh kết thúc trong đau lòng ở EURO" trước bức ảnh Jude Bellingham đang buồn bã.

The Daily Mirror viết: "SHATTERED" (tạm dịch: tan nát) dưới bức ảnh đội trưởng Harry Kane đang an ủi Bellingham. Trong khi The Daily Telegraph chỉ đơn giản đăng bức ảnh Bellingham ôm đầu chiếm trọn trang nhất trang bìa cùng dòng chữ khô khan ghi tỷ số của trận đấu.

Báo chí Tây Ban Nha ca tụng, truyền thông Anh thất vọng sau trận chung kết EURO

The Daily Telegraph thì không bình luận gì, chỉ có dòng chữ tỷ số khô khan The Daily Telegraph





Trang bìa của Daily Mirror với dòng chữ lớn: TAN NÁT Daily Mirror

Một vài bài báo tích cực hơn như dòng tiêu đề của Daily Express có nội dung: "Giấc mơ đã kết thúc... nhưng Tam sư đã làm chúng tôi tự hào", cùng quan điểm với tờ Daily Star và dòng tít: "Những chú sư tử đã làm chúng tôi tự hào".

Tờ Daily Express với dòng tiêu đề 'Giấc mơ vuột mất nhưng Tam sư đã làm chúng tôi tự hào' Daily Express

Tờ báo thể thao nổi tiếng của Pháp L'Equipe đã chúc mừng chiến thắng của bóng đá Tây Ban Nha và tay vợt Carlos Alcaraz tại Wimbledon với dòng tiêu đề "Những vị vua mới của Tây Ban Nha".

Chủ đề chính của người hâm mộ Anh trên mạng xã hội sau trận thua là xung quanh HLV Gareth Southgate, với nhiều ý kiến hy vọng trận đấu vừa rồi đã là trận cuối cùng mà ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Huấn luyện viên Southgate, người đã bị người hâm mộ chỉ trích nhiều dù 2 lần liên tiếp đưa Tam sư lọt vào chung kết EURO, cho biết ông chưa quyết định về tương lai của mình.

HLV Gareth Southgate dù thất bại ở 2 trận chung kết EURO, vẫn là thuyền trưởng thành công nhất trong hàng chục năm qua của bóng đá Anh Reuters

Một người hâm mộ bóng đá Anh hài hước thì bày tỏ trên mạng xã hội X rằng: "Ai đó hãy gắn cho quả bóng đá đó một chiếc GPS (định vị). Bóng đá đã trở về nhà được 58 năm nhưng nó vẫn bị lạc”.

Sự mất kiên nhẫn của người hâm mộ Tam sư là hoàn toàn dễ hiểu khi dù là quê hương của môn thể thao vua, 58 năm rồi họ chưa có danh hiệu lớn nào. Giải vô địch quốc gia của Anh vẫn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ở cấp độ CLB, bóng đá Anh vẫn sản sinh ra nhiều thế hệ cầu thủ tài năng, người Anh vẫn máu lửa hết mình cùng bóng đá, chỉ có danh hiệu là bỏ quên họ.

Nhưng dù sao, HLV Southgate và các cầu thủ đội tuyển Anh cũng đã cố gắng hết mình và công bằng mà nói, việc lọt vào trận chung kết ở 2 kỳ EURO liên tiếp đã là thành công lớn. Nếu có trách, chỉ có thể trách Tây Ban Nha đã quá xuất sắc và trách thần may mắn vẫn tiếp tục không mỉm cười với Tam sư.