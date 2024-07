Xem nhanh 12h: Toàn cảnh vụ ám sát hụt ông Donald Trump | Vì sao có đến 6 vua phá lưới EURO 2024

Xem nhanh 12h ngày 15.7 có những nội dung đáng chú ý sau:

Hành vi lừa đảo ở Tịnh thất Bồng Lai được thực hiện như thế nào?

Những thông tin về nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” dần được phơi bày và khiến dư luận đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cơ sở tự tu này địa chỉ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo hồ sơ tư pháp trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai thì vào năm 1975, ông Lê Tùng Vân rời quê ở An Giang và cùng bà Lê Thu Vân (ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) lên quận 6, TP.HCM lập nghiệp.

Hành vi lừa đảo ở Tịnh thất Bồng Lai được thực hiện như thế nào?

Đến năm 1990, ông Lê Tùng Vân tự lập ra Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức (tại ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) và tự phong mình làm giám đốc, tự xưng pháp danh là hòa thượng (có lúc là đại đức) Thích Tâm Đức. Tại đây luôn có hàng chục người lưu trú. Hoạt động của trại này mang nhiều tai tiếng, hoài nghi liên quan các vấn đề nhân đạo và từ thiện xã hội, pháp luật về lưu trú, nhân thân.

Vì vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM vào cuộc và kết luận cơ sở của ông Lê Tùng Vân hoạt động không hợp pháp, có nhiều sai phạm, như: không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định, có dấu hiệu trục lợi bất chính từ các nhà hảo tâm. Đến tháng 7.2007, UBND huyện Bình Chánh ra quyết định chấm dứt hoạt động của Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức. Những năm sau đó, khi nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai" được thành lập, rất nhiều câu chuyện bí ẩn đã xảy ra.

Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên về hành vi lừa đảo

Hy hữu: EURO 2024 có nhiều vua phá lưới nhất lịch sử, tại sao?

Cuộc đua giành ngôi vị vua phá lưới EURO 2024 đã khép lại với cái kết bất ngờ sau trận chung kết giữa Anh và Tây Ban Nha trên sân Olympic (Berlin, Đức), diễn ra rạng sáng 15.7.

Danh hiệu vua phá lưới năm nay đã không được trao "độc nhất" cho cá nhân nào, mà được trao chung cho 6 cầu thủ đã ghi được 3 bàn thắng, đó là Harry Kane (Anh), Dani Olmo (Đức), Ivan Schranz (Slovakia), Jamal Musiala (Đức), Cody Gakpo (Hà Lan) và Georges Mikautadze (Georgia).

Dani Olmo là 1 trong 6 cầu thủ giành ngôi đồng vua phá lưới AFP

Toàn cảnh vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thoát chết trong gang tấc khi bị bắn lúc đang phát biểu vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Đài ABC News dẫn lời nhiều nguồn tin cảnh sát cho hay tay súng tên Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, là cư dân thành phố Bethel Park (bang Pennsylvania).

Toàn cảnh thế giới rúng động vụ ông Donald Trump bị bắn

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 16.7.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.