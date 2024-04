Ông Lê Tùng Vân ở 'Tịnh thất Bồng Lai' bị khởi tố hành vi loạn luân

Ngày 19.4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai, tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An), để điều tra về hành vi loạn luân.

Vì lý do sức khỏe, bị can Lê Tùng Vân được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Bị can Lê Tùng Vân (92 tuổi, ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai) vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi loạn luân

Đây là diễn biến mới liên quan đến ông Lê Tùng Vân, người đã bị kết án phúc thẩm với hình phạt 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (đang được hoãn thi hành án để trị bệnh).

Năm 2022, sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm của một số tổ chức, cá nhân, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tiến hành lấy mẫu giám định AND đối với ông Lê Tùng Vân và 26 người đang ở tại Tịnh thất Bồng Lai. Chứng cứ khoa học về di truyền đã khẳng định ông Lê Tùng Vân loạn luân với con ruột của mình và đã có con.



Như vậy, 3 hành vi mà ông Lê Tùng Vân bị nhiều tổ chức, cá nhân tố giác (gồm: lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; loạn luân), đã được ngành tố tụng hình sự tỉnh Long An xử lý 2 hành vi.

Tháng 11.2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai (hay Thiền am bên bờ vũ trụ) do ông Lê Tùng Vân cầm đầu.