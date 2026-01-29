Báo chí trong hệ thống Mặt trận tiếp tục đổi mới, ứng dụng mạnh công nghệ số

Đây là yêu cầu được bà Hà Thị Nga, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đặt ra đối với các cơ quan báo chí tại buổi gặp mặt báo chí đầu xuân năm 2026, diễn ra chiều 29.1.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt báo chí đầu xuân năm 2026 ẢNH: BẢO HÂN

Cuộc gặp mặt do Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức.

Chủ trì cuộc gặp mặt có bà Hà Thị Nga, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo báo cáo tổng kết hoạt động báo chí năm 2025, trong năm 2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động báo chí tiếp tục được Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư tưởng, tuyên truyền, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy đối với lĩnh vực báo chí.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với báo chí trong năm 2025 được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm định hướng chính trị, tư tưởng, tạo nền tảng quan trọng cho việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn trong toàn hệ thống

Trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Các cơ quan chủ quản đã tập trung triển khai công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí thuộc cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức. Quá trình sắp xếp được thực hiện có lộ trình, bảo đảm tính kế thừa, ổn định tổ chức, không làm gián đoạn hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Kết quả cho thấy, số lượng cơ quan báo chí đã giảm từ 18 xuống còn 8; đồng thời tinh giản được 105 đơn vị cấp phòng. Việc giảm đầu mối tổ chức gắn với rà soát, sắp xếp lại cơ cấu bên trong, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, phân tán nguồn lực; từng bước hình thành mô hình cơ quan báo chí tập trung, thống nhất, hoạt động chuyên nghiệp hơn.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: QUANG VINH

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, bà Hà Thị Nga ghi nhận những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy báo chí, đội ngũ người làm báo trực thuộc Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chia sẻ, đồng hành, qua đó bảo đảm hoạt động báo chí diễn ra thông suốt.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí trực thuộc tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý, cũng như trong sản xuất các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông phục vụ độc giả.

"Trong thời gian tới, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ của các cơ quan báo chí trong hệ thống Mặt trận trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhằm phát huy tối đa sức mạnh của khối báo chí, qua đó phản ánh kịp thời, phong phú, khách quan và toàn diện tinh thần đổi mới trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.