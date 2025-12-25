Nâng cao chất lượng báo chí đa phương tiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 25.12, tại TP.HCM, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức tọa đàm với chủ đề: "Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới".

Trước khi tổ chức ở TP.HCM vào sáng nay, tọa đàm cùng chủ đề đã diễn ra ở Hà Nội ngày 22.12 vừa qua ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tọa đàm nhằm nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, phương pháp tác nghiệp hiện đại và tăng cường khả năng sản xuất các tác phẩm chính luận, luận chiến cho đội ngũ người làm báo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Tham dự tọa đàm có ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cùng lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí khu vực phía nam; các nhà báo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Đảng nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc không còn xuất hiện một cách đơn lẻ, mà đã được triển khai bài bản, phối hợp chặt chẽ trên nhiều nền tảng, nhiều kênh truyền thông, tạo ra sức ép rất lớn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì tọa đàm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang thực hiện hợp nhất các cơ quan báo và phát thanh - truyền hình, chuyển đổi sang mô hình tòa soạn hội tụ, yêu cầu sản xuất nội dung đa nền tảng, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận - luận chiến càng trở nên cấp thiết.



Tuy nhiên, hoạt động báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay còn nhiều hạn chế như nội dung mỏng, thiếu hệ thống, dễ trùng lặp; tác phẩm đa phương tiện chưa đáp ứng yêu cầu truyền thông hiện đại; bài viết thiếu chiều sâu lý luận; đội ngũ tác giả chuyên sâu còn mỏng.



"Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thông tin, để báo chí phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, nhất là trong giai đoạn hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV", ông Trần Trọng Dũng chia sẻ.

Lan tỏa thông tin tích cực có ý nghĩa then chốt

Phát biểu tại tọa đàm, nhà báo Phương Quyên, Vụ trưởng, Trưởng ban Xây dựng Đảng Báo Nhân Dân cho rằng, việc lan tỏa thông tin tích cực có ý nghĩa then chốt trong xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái không chỉ dừng ở "chống", mà trước hết phải bắt đầu từ xác định đúng nội dung để "xây".

Thông tin tích cực là những thông tin mang tính xây dựng, tiếp cận sự việc ở góc độ dự báo, chủ động nhận diện sớm các lập luận, luận điệu mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng để xuyên tạc, chống phá.

Từ đó, hoạt động thông tin cần chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động, không chờ đến khi xuất hiện thông tin xấu độc mới phản bác, mà phải đi trước một bước. Tức là, báo chí cần phản bác trước bằng những thông tin chính thống, có căn cứ thực tiễn và chiều sâu lập luận. Khi thông tin tích cực được chuẩn bị với tầm nhìn dự báo, các luận điệu sai trái sẽ khó có "đất" để lan truyền.

Nhà báo Phương Quyên, Vụ trưởng, Trưởng ban Xây dựng Đảng Báo Nhân Dân ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, nhà báo Phương Quyên nhấn mạnh vai trò của thực tiễn trong công tác tuyên truyền. Những vấn đề lý luận cần được nâng đỡ bằng thực tiễn sinh động, qua đó kéo lý luận lại gần đời sống. Khi thông tin tích cực đi trước, bám sát thực tiễn, các thế lực thù địch sẽ không còn cơ hội tạo dựng hay dẫn dắt thông tin xấu.



Nhà báo Phương Quyên nêu quan điểm, báo chí cần chuyển tải bằng những câu chuyện có thật, con người thật, việc thật, thay vì trình bày khô cứng, chung chung. Trong mô hình báo chí đa phương tiện (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, nền tảng số), thông tin tích cực cần được triển khai đồng bộ, đa dạng thể loại để không tạo ra "khoảng trống thông tin".



Đặc biệt, mỗi đề tài không nên chỉ khai thác dưới một thể loại báo chí duy nhất, mà cần được tổ chức lại nội dung phù hợp với từng loại hình, từng nền tảng, qua đó tăng hiệu quả lan tỏa và sức thuyết phục của thông tin tích cực.

Nhà báo, đại tá Phan Tùng Sơn, Trưởng văn phòng đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhà báo, đại tá Phan Tùng Sơn, Trưởng văn phòng đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP.HCM cho rằng, khi sự thật được công bố kịp thời, công khai và minh bạch, các loại thông tin rác, sai lệch sẽ tự bị triệt tiêu. Vấn đề cốt lõi là đưa thông tin đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm, bảo đảm độ tin cậy và sức lan tỏa, từ đó tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Theo ông, khi thông tin tích cực được triển khai bài bản, có chiều sâu, sẽ hình thành một thế trận phòng thủ vững chắc trên không gian thông tin, khiến các quan điểm sai trái khó có cơ hội tác động.

Dẫn ví dụ bộ phim Mưa đỏ, đại tá Phan Tùng Sơn cho rằng việc tác phẩm này trở thành hiện tượng xã hội không phải là ngẫu nhiên. Đây là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử, phản ánh thực tế rằng khán giả không bỏ tiền một cách cảm tính. Thành công của Mưa đỏ đến từ chất lượng nội dung, cho thấy công chúng luôn có tư duy lựa chọn và sẵn sàng đón nhận những sản phẩm có giá trị thực.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí đa phương tiện, tăng tính sắc bén, chiều sâu lý luận và hiệu quả lan tỏa trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.