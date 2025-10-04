Bão chồng bão, quân đội ra công điện hỏa tốc ứng phó

Nội dung công điện cho biết, trong ngày 5 - 7.10, bão số 11 (bão Matmo) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc bộ, ven biển và đất liền nước ta, tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Bộ Quốc phòng vừa ban hành công điện hỏa tốc ứng phó bão số 11 (bão Matmo) ẢNH: HQ

Bão số 9, số 10 và số 11 xuất hiện liên tiếp, ngay khi công tác khắc phục hậu quả đợt bão, mưa lũ trước chưa xong, đây là hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ), nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ và ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, đe dọa an toàn của hệ thống giao thông, đê điều, hồ đập, nhất là các công trình bị sự cố chưa được khắc phục kịp thời.

Vì vậy, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong quân đội duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão và mưa lũ do bão; triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt...

Chủ động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, mưa lũ.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - Ninh Bình, tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh.

Quân khu 3 phối hợp với Viettel thiết lập sở chỉ huy tiền phương và mọi công tác bảo đảm cần thiết khác để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 11 (bão Matmo); sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và tìm kiếm cứu nạn.