Bão đã tan vì sao Nam bộ vẫn còn mưa lớn kéo dài?

Sáng 29.7, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua H.Hàm Tân (gần nút giao Sông Phan, QL55, Bình Thuận) có đoạn bị ngập sâu đến gần 1m, khiến dòng xe dày đặc trên cao tốc từ cả 2 phía bị ùn ứ hàng giờ và kẹt xe nghiêm trọng. Nguyên nhân, do trận mưa lớn kéo dài từ tối 28.7.

Nam Bộ tiếp tục có mưa to kéo dài trong những ngày tới Nguồn: Windy

Trước đó, như phản ánh của Báo Thanh Niên, tối 27.7, trên địa bàn huyện Bù Đăng (Bình Phước) mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực như: thị trấn Đức Phong, xã Đoàn Kết và Bình Minh ngập nặng, có nơi sâu đến 2m.

Tính đến sáng 29.7, theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên khu vực Nam bộ xảy ra mưa to diện rộng. Lượng mưa cao điển hình phải kể đến là Tân Điền (Kiên Giang) 216,6mm, Thạnh Trị (Sóc Trăng) 183,8mm, Nàng Mau (Hậu Giang) 125,2mm…

Chiều và đêm 29.7, khu vực Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, có nơi trên 100mm. Ngày và đêm 30.7, khu vực này tiếp tục có mưa giông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo, ở Tây nguyên và Nam bộ có khả năng mưa to kéo dài nhiều ngày tới.

Vì thế, người dân đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và giông. Ở trạm đảo Phú Quý có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; Phú Quốc, Huyền Trân có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8 - 9.

Từ nay đến đêm 30.7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 3 - 5m. "Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn", Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý.

Theo các chuyên gia khí tượng, mưa lớn ở Nam bộ vẫn tiếp tục kéo dài là do gió mùa tây nam hoạt động mạnh. Nguyên nhân, vùng biển phía đông Philippines đang có một cơn bão mạnh. Theo các mô hình dự báo của thế giới, cơn bão này sẽ không vào Biển Đông nhưng do sức hút làm gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động mạnh gây mưa to kéo dài trong những ngày tới.