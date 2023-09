Báo động khủng hoảng kết hôn ở Nhật Bản

Người trẻ Trung Quốc cũng "không chịu" kết hôn

Báo The Guardian hồi tháng 6 cho biết số lượt đăng ký kết hôn ở Trung Quốc trong năm ngoái đã giảm xuống còn 6,83 triệu, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu có thống kê vào năm 1986. Dữ liệu do Bộ Dân chính Trung Quốc công bố cho thấy số lượng cặp đôi kết hôn năm 2022 đã giảm khoảng 800.000 so với năm 2021. Tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đã sụt giảm nhanh chóng trong 10 năm qua, kể từ khi đạt đỉnh vào năm 2013 khi có gần 13,5 triệu cặp đôi kết hôn. Trong giai đoạn 2010-2020, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình của phụ nữ Trung Quốc cũng đã tăng từ 24 lên gần 29. Các nhà hoạch định chính sách ở Trung Quốc ngày càng lo lắng về xu hướng giảm mạnh về tỷ lệ kết hôn và sinh sản. Năm ngoái, dân số Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 6 thập niên, dẫn đến cảnh báo rằng nước này sẽ già đi trước khi trở nên giàu có.