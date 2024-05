Báo động LHQ ngừng phát thực phẩm ở Rafah

Reuters hôm qua đưa tin hoạt động phân phát thực phẩm cho TP.Rafah đã bị hoãn lại 3 ngày qua sau khi xảy ra tình trạng cướp bóc các xe tải chở hàng dọc theo đường đi. LHQ đang lên kế hoạch cho các tuyến đường mới trong phạm vi Dải Gaza để vận chuyển hiệu quả hơn số hàng viện trợ thông qua ngõ cầu tàu do Mỹ xây dựng.



Sơ tán Bệnh viện Kamal Adwan ở miền bắc Gaza sau khi Israel tấn công nơi này Ảnh: Reuters

Trên bờ vực nạn đói

Hiện còn khoảng vài trăm ngàn người ở TP.Rafah sau khi quân đội Israel triển khai chiến dịch tấn công thành phố này vào ngày 6.5. Trong lúc tình thế ngặt nghèo, các cơ quan viện trợ lại thừa nhận hoạt động phân phát thực phẩm cho người dân vùng xung đột đang giảm mạnh hoặc thậm chí ngưng trệ.

Bà Abeer Etefa, phát ngôn viên Chương trình lương thực thế giới (WFP) của LHQ, hôm 21.5 cảnh báo "hoạt động nhân đạo ở Gaza đang trên bờ vực sụp đổ". Bà cho hay nếu thực phẩm và các nguồn cung cấp nhu yếu phẩm khác không được nối lại ở Gaza với số lượng lớn, nguy cơ nạn đói sẽ lan rộng, theo tờ The Guardian.

Hệ thống y tế sợ gãy đổ dưới gánh nặng thương vong khi Israel đánh Rafah

Cùng ngày, Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) thông báo ngừng phân phát thực phẩm ở Rafah, nhưng không đề cập thông tin chi tiết về quyết định này ngoài việc nói thiếu lương thực. Phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric cho biết trung tâm UNRWA và các nhà kho của WFP ở Rafah trong tình trạng "không thể tiếp cận vì hoạt động chiến sự đang diễn ra".

Bà Etefa đồng thời xác nhận WFP ngừng phát thực phẩm ở Rafah vì cạn kiệt nguồn cung cấp. Tổ chức tiếp tục cố gắng cung cấp phần ăn nóng ở miền trung Gaza và phân phát có giới hạn hộp thức ăn ở nơi này. Thế nhưng, bà cảnh báo kho thực phẩm sẽ hết trong vài ngày tới.

Nghi vấn về hiệu quả của cầu tàu Mỹ

Phía LHQ cũng cho biết không có xe tải chở hàng viện trợ nào đi vào Dải Gaza thông qua cầu tàu do Mỹ thiết lập, và cảnh báo rằng dự án trị giá 320 triệu USD này có thể thất bại trừ phi Israel bắt đầu cung cấp an ninh cho các tổ chức nhân đạo có thể hoạt động một cách an toàn.

Bên cạnh đó, WFP đang đánh giá lại các khâu hậu cần và những biện pháp an ninh cần thiết, cũng như tìm kiếm những tuyến đường mới trong nội bộ Dải Gaza để xe tải có thể vận chuyển thông thoáng. AFP dẫn lời bà Etefa cho biết WFP đang phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) nhằm mở đường cho nguồn viện trợ mới thông qua ngõ cầu tàu.

Trong khi đó, giao tranh tiếp tục leo thang ở miền bắc Gaza, với quân đội Israel triển khai đợt tấn công mới nhằm vào các tay súng của lực lượng Hamas. Một trong vài bệnh viện chính vẫn còn hoạt động ở miền bắc là Kamal Adwan cũng buộc phải sơ tán sau khi trở thành mục tiêu tấn công của phía Israel, theo tờ The Guardian dẫn thông tin từ Cơ quan Y tế Gaza. Còn bệnh viện Awda gần đó lọt vào vòng bao vây của các đơn vị Israel suốt vài ngày qua. Quân đội Israel chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Biden: Tòa quốc tế sai, Israel không phạm tội diệt chủng ở Gaza

Mỹ muốn trừng phạt Tòa Hình sự Quốc tế Hôm qua (giờ VN), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẵn sàng phối hợp với quốc hội nước này về việc cấm vận các quan chức của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) - những người xin lệnh bắt giữ giới lãnh đạo Israel, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Reuters dẫn lời ông Blinken cho rằng động thái của ICC làm phức tạp hơn nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Dải Gaza. Quốc hội Mỹ cần sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Biden để ký thành luật cấm vận ICC.