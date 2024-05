Những con số 'khủng' về mức độ tàn phá ở Dải Gaza

LHQ dẫn số liệu từ Cục Thống kê Trung ương Palestine cho biết tính đến ngày 15.4, khoảng 370.000 ngôi nhà ở Gaza bị hư hại, trong đó 79.000 căn nhà bị phá hủy. Báo cáo của LHQ ước tính nếu tốc độ tái thiết nhà ở tương tự hậu xung đột ở Gaza vào năm 2014 và 2021 - tức khoảng 992 ngôi nhà mỗi năm - thì sẽ mất 80 năm để những căn nhà tại Dải Gaza được khôi phục hoàn toàn, tờ The New York Times đưa tin ngày 2.5.



Khu vực đổ nát ở TP.Rafah, Dải Gaza ngày 3.5 Reuters

Những con số đáng ngại

"Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự kể từ sau Thế chiến 2 (năm 1945), về cường độ, xảy ra trong thời gian ngắn và quy mô phá hủy to lớn", theo Giám đốc phụ trách khu vực các quốc gia Ả Rập của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) Abdallah al-Dardari. 70% ngôi nhà ở Gaza bị phá hủy, để lại 37 triệu tấn mảnh vỡ cần di dời để có thể sửa chữa nhà ở. Nếu so với xung đột Israel - Hamas cũng ở Dải Gaza cách đây 10 năm, chỉ có 2,4 triệu tấn mảnh vỡ được di dời.

UNDP đánh giá mức độ tàn phá nặng nề đến mức chỉ số phát triển con người - bao gồm số năm đi học, trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi thọ - tại Gaza bị thụt lùi 40 năm. Trong khi đó, chi phí để tái thiết Gaza sau cuộc chiến có thể tiêu tốn ít nhất 40 - 50 tỉ USD. Kịch bản lạc quan nhất là tốc độ sửa chữa nhanh gấp 5 lần so với trước đây thì sẽ hoàn tất khôi phục nhà ở vào năm 2040. Song dự báo này chưa tính đến việc sửa chữa những ngôi nhà bị hư hại một phần, theo Đài Al Jazeera.

Xung đột kéo dài cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế xã hội của người dân tại Dải Gaza, có thể để lại hậu quả hàng chục năm. "Mức độ thiệt hại về người và của chưa từng có, cùng tỷ lệ nghèo đói gia tăng nhanh chóng trong một thời gian ngắn như vậy sẽ gây ra cuộc khủng hoảng phát triển nghiêm trọng, đe dọa tương lai của các thế hệ mai sau", lãnh đạo UNDP Achim Steiner nói trong một tuyên bố.

Reuters dẫn thông tin từ LHQ dự báo nếu xung đột kéo dài 9 tháng, tỷ lệ nghèo đói ở Gaza sẽ tăng từ 38,8% vào cuối năm 2023 lên 60,7%, với chuẩn nghèo là thu nhập dưới 6,85 USD/ngày. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của người dân ở Dải Gaza đã lên đến 46%.

Chờ giải pháp ngừng bắn

Trước những khó khăn ngày càng chồng chất tại Dải Gaza, các bên trung gian kêu gọi sớm nhất trí thỏa thuận ngừng bắn, cũng như tạo điều kiện để viện trợ nhân đạo an toàn. AFP ngày 2.5 đưa tin thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh nói lực lượng này đang nghiên cứu đề xuất ngừng bắn với "tinh thần tích cực", và sẽ sớm gửi phái đoàn đến Ai Cập để trao đổi về thỏa thuận "thể hiện được nguyện vọng của người dân".

Một quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 3.5 cho biết cơ quan này đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng trong trường hợp Israel tấn công thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza - chiến dịch mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói sẽ thực hiện bất chấp kết quả đàm phán ngừng bắn. Tuy nhiên, quan chức WHO cảnh báo biện pháp dự phòng chỉ như một cách "sơ cứu", sẽ không thể ngăn chặn con số thương vong và bệnh tật tăng lên do cuộc tấn công.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat ngày 3.5 thông báo nước này sẽ dừng mọi hoạt động xuất nhập khẩu với Israel cho đến khi có thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn và dòng viện trợ nhân đạo không bị cản trở, theo Reuters.