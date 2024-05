Mong manh thỏa thuận Gaza giữa căng thẳng biểu tình phản chiến

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống bài Do Thái

Ngày 1.5, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật mang tên Đạo luật nâng cao nhận thức về chủ nghĩa bài Do Thái. Theo báo The Hill, dự luật quy định Bộ Giáo dục Mỹ sử dụng định nghĩa về "hành vi bài Do Thái" của Liên minh tưởng niệm nạn nhân diệt chủng người Do Thái quốc tế (IHRA) khi điều tra những cáo buộc vi phạm tại các trường học ở Mỹ. Theo định nghĩa của IHRA, những hành vi "nhắm đến nhà nước Israel, vốn được coi là một tập thể Do Thái" cũng có thể bị coi là bài Do Thái. Những người phản đối cho rằng cách diễn giải như vậy là quá rộng và sẽ làm cản trở tự do ngôn luận, khi những tuyên bố chính trị chỉ trích chính phủ Israel thông thường cũng có thể bị quy kết là bài Do Thái. Dự luật đang chờ được Thượng viện xem xét.