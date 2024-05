Chính quyền Tổng thống Biden đối mặt sức ép trong nước về Gaza

Cảnh sát tập trung tại Đại học California ở Los Angeles hôm 1.5 REUTERS

Reuters hôm 2.5 đưa tin 57 trong số 212 nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ cùng ký vào thư kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden hãy sử dụng mọi biện pháp có thể để thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngừng triển khai chiến dịch tấn công toàn diện Rafarh, thành phố gần biên giới Ai Cập.



Nhà Trắng chưa bình luận về yêu cầu trong thư, do các nghị sĩ Pramila Jayapal và Madeleine Dean cùng chấp bút.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 1.5 cho biết vẫn chưa thấy kế hoạch của Israel bảo vệ dân thường nếu triển khai chiến dịch Rafah.

Israel sẽ bỏ ngoài tai khuyến cáo của Mỹ về tấn công cứ điểm cuối của Hamas?

Ông Blinken và Thủ tướng Netanyahu họp 2 giờ rưỡi ở Jerusalem hôm 1.5, sau đó Israel tiếp tục lặp lại chiến dịch Rafah vẫn được tiến hành theo kế hoạch bất chấp quan điểm của Mỹ và cảnh báo của Liên Hiệp Quốc.

Sự ủng hộ của Tổng thống Biden đối với Israel trong cuộc xung đột với Hamas ở Dải Gaza đã tạo ra thách thức chính trị lớn cho chính quyền Washington, dẫn đến các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở các đại học Mỹ.

Sáng nay (2.5, giờ Việt Nam), Đại học Texas ở Dallas xác nhận cảnh sát đã bắt 17 người biểu tình ở khuôn viên đại học.

Trước đó, cảnh sát ở thành phố New York (bang New York) bắt giữ gần 300 người biểu tình ủng hộ Palestine ở Đại học thành phố New York và Đại học Columbia.

Cảnh bắt giữ cũng diễn ra tại Đại học Fordham ở khu Bronx của New York. Một số đại học khác trên toàn quốc đồng thời đề nghị cảnh sát hỗ trợ giải tán những người biểu tình cố thủ trong khuôn viên trường.