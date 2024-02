Bảo dưỡng ô tô trước Tết Nguyên đán: Cần kiểm tra những gì?

Cần gạt mưa trên kính lái, kính hậu... giúp làm sạch kính, đảm bảo tầm quan sát cho lái xe. Do đó, không nên bỏ qua chi tiết này. Sau khi bật cần gạt mưa, nếu phát hiện lưỡi gạt để lại vệt nước thành dòng trên kính lái bạn nên kiểm tra xem có bụi bẩn hoặc lá cây bám vào gạt mưa hay không. Trường hợp đã kiểm tra, vệ sinh sạch lưỡi gạt nhưng vệt nước thành dòng trên kính lái điều này báo hiệu cao su lưỡi gạt đã bị mòn và không còn hiệu quả. Bạn nên thay thế lưỡi gạt mới. Bên cạnh đó, nếu phát hiện tiếng kêu cọt kẹt hoặc cần gạt gạt khá chậm do va vấp. Trường hợp này bạn cũng nên thay thế lưỡi gạt. Cách thay gạt mưa khá đơn giản, do đó để tiết kiệm chi phí bạn có thể đặt mua và tự thay thế cho xe.