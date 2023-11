Vì sao đèn sương mù phía sau trên nhiều mẫu ô tô chỉ sáng một bên?

Đèn sương mù là trang bị hữu ích giúp các phương tiện khác nhận diện được xe của bạn khi lưu thông trong thời tiết trời mưa hay sương mù. Hiện nay, trên một số dòng ô tô đèn sương mù không chỉ được gắn trước đầu xe mà còn gắn phía sau.



Tuy nhiên, trên một số dòng xe đèn sương mù sau đuôi xe chỉ lắp một bên và để trống bên còn lại. Việc ô tô trang bị đèn sương mù phía sau lắp cả hai bên vẫn có nhưng không phổ biến. Chính vì vậy, trong quá trình tham gia giao thông, không ít tài xe chủ xe thắc mắc tại sao xe chỉ sáng một bên đèn sương mù chứ không phải cả hai. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng liệu có phải một bóng bị cháy, hay nhà sản xuất quên không lắp bóng đèn?

Trên một số dòng xe đèn sương mù sau đuôi xe chỉ lắp một bên và để trống bên còn lại

Thực tế, đây không phải là lỗi thiết kế, cháy bóng đèn hay hay thiếu sót trong quá trình sản xuất, mà là đặc trưng trong phong cách thiết kế của nhiều hãng xe trên thế giới. Tại một số quốc gia ở châu Âu và Mỹ, thời tiết thường xuyên có sương mù vì vậy, quy định ô tô cần có đèn cảnh báo, nhận diện. Theo đó, một số nhà sản xuất ô tô đã nghiên cứu lắp ráp thêm đèn sương mù phía sau đuôi xe.

Tuy nhiên, để đảm bảo khả năng nhận diện, đèn sương mù phía sau thường có cường độ ánh sáng cao hơn bình thường. Cụ thể loại đèn này phải là loại ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn, thường là đỏ hoặc vàng. Chính vì vậy, nếu tích hợp đèn sương mù phía sau vào trong cụm đèn hậu, đèn phanh, xi-nhan... thì sẽ gây khó khăn, hiểu lầm trong việc nhận diện cho các phương tiện khác. Bởi khi đèn sương mù sau được kích hoạt, các phương tiện lưu thông phía sau có thể hiểu nhầm là xe phía trước đang phanh, làm gián đoạn hành trình và khả năng kiểm soát xe, từ đó có thể dẫn đến tai nạn.

Để đảm bảo an toàn và tránh hiểu lầm, các nhà sản xuất ô tô, đặc biệt là các hãng xe châu Âu thường bố trí đèn sương mù phía sau tách biệt phía dưới, cách xa cụm đèn hậu

Do đó, để đảm bảo an toàn và tránh hiểu lầm, các nhà sản xuất ô tô, đặc biệt là các hãng xe châu Âu thường bố trí đèn sương mù phía sau tách biệt phía dưới, cách xa cụm đèn hậu. Đó là lý do tại sao một số dòng ô tô hiện nay chỉ có một đèn sương mù phía sau.

Để tạo sự cân đối cho đuôi xe, các nhà sản xuất ô tô thường bố trí một là đèn sương mù, bên còn lại là đèn lùi

Vì chỉ lắp đặt một bên, vì vậy để tạo sự cân đối cho thiết kế đuôi xe, các nhà sản xuất ô tô thường bố trí một là đèn sương mù, bên còn lại là đèn lùi. Chính vì cách bố trí này, nên trên một số mẫu xe chúng ta thường thấy đèn một bên màu trắng (đèn lùi), một bên màu đỏ (đèn sương mù).