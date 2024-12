Bão Fengal gây mưa lũ nghiêm trọng, nhiều người thiệt mạng tại Ấn Độ và Sri Lanka

Một khu vực tại thị trấn Puttalam ở Sri Lanka bị ngập nặng do ảnh hưởng bão ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 1.12 đưa tin bão Fengal khiến ít nhất 19 người thiệt mạng tại Ấn Độ và Sri Lanka, gây lũ lụt nghiêm trọng tại bang Tamil Nadu và vùng Puducherry (Ấn Độ) sau khi đổ bộ từ vịnh Bengal vào tối 30.11.

Cơ quan thời tiết tại Ấn Độ cho biết vùng Puducherry chứng kiến lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất trong 30 năm qua. Cơn bão khiến nhiều khu vực tại thành phố Chennai bị ngập. Các chuyến bay tại thành phố này phải tạm ngưng trong ngày 30.11 và đã khôi phục vào sáng hôm sau.

AFP dẫn lời Bộ trưởng Quản lý thảm họa bang Tamil Nadu KKSSR Ramachandran cho biết đã có 3 người tử vong do bị điện giật ở Chennai. Tờ The Times of India đưa tin số nạn nhân là 4, trong khi bão Fengal gây mưa từ 90-130 mm tại thành phố vào sáng 30.11.

Cơn bão gây sóng lớn trước khi đổ bộ tại bang Tamil Nadu và vùng Puducherry hôm 30.11 ẢNH: REUTERS

Những hình ảnh trên phương tiện truyền thông địa phương cho thấy gió giật và mưa lớn khiến đường sá bị ngập và nhiều người được cứu hộ bằng xuồng. Quân đội Ấn Độ đang tiến hành các hoạt động cứu trợ tại Puducherry cho những người ở vùng tâm bão, trong khi lượng mưa ngày 1.12 đã giảm bớt ở Chennai.

Tại Sri Lanka, 16 người đã thiệt mạng và mưa lớn đã ảnh hưởng tổng cộng 138.944 hộ gia đình, theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Quản lý thiên tai ở Colombo.

Dự báo bão sẽ suy yếu thành áp thấp trong ngày 1.12 và gây mưa lớn tại nhiều khu vực phía nam Ấn Độ, với nguy cơ lũ lụt ở mức vừa hoặc cao tại một số khu vực.

Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng những cơn bão đang có cường độ mạnh hơn do biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ ấm hơn.