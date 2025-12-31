Báo Giác Ngộ kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên

Tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; trưởng lão hòa thượng Thích Giác Quang, trưởng lão hòa thượng Thích Viên Minh - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng biên tập Báo Giác Ngộ phát biểu khai mạc ẢNH: ĐĂNG HUY

Cùng dự có chư tôn đức trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành.

Tham dự lễ còn có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; giám đốc các sở, ngành; lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Phát biểu khai mạc, thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng biên tập Báo Giác Ngộ xúc động cho biết, đây là thời khắc đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ hoạt động liên tục của một tờ báo Phật giáo lâu dài nhất trong lịch sử Phật giáo cũng như lịch sử 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chư tôn đức tham dự lễ kỷ niệm ẢNH: ĐĂNG HUY

Thượng tọa Thích Tâm Hải cho biết, Báo Giác Ngộ đã được giữ lại theo Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch báo chí; lãnh đạo Thành phố cũng đã ý kiến và đề nghị giữ nguyên hai cơ quan báo tôn giáo, trong đó có Báo Giác Ngộ, như một ngoại lệ của tờ báo đặc thù trong hệ thống báo chí TP.HCM nói riêng và nền Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung.

Theo thượng tọa Thích Tâm Hải, Ban Biên tập Báo Giác Ngộ sẽ luôn lắng nghe, không ngừng đổi mới phương thức thể hiện và điều hành tòa soạn, nâng cao chất lượng từng tác phẩm báo chí, gắn bó với nhịp phát triển của TP và đất nước, phụng sự tăng ni, phật tử và bạn đọc ngày càng hiệu quả hơn.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số báo đầu tiên, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi thư chúc mừng.

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng tặng Báo Giác Ngộ tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông nhân lễ kỷ niệm ẢNH: ĐĂNG HUY

Trong thư, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng viết, Báo Giác Ngộ có vai trò quan trọng trong việc vận động các tổ chức, hệ phái Phật giáo thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981); góp phần gạn đục khơi trong, hoằng dương Chánh pháp trong thời kỳ Chủ nghĩa xã hội.

Với nửa thế kỷ hình thành và phát triển, là cơ quan báo chí Phật giáo hoạt động lâu dài nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam và trên những thành tựu đã đạt được, Đức Pháp chủ tin tưởng tờ báo sẽ tiếp tục phát triển, luôn là tiếng nói Phật giáo tin cậy của Giáo hội và tích cực trong bối cảnh xã hội thông tin đa dạng, là thiện hữu tri thức đồng hành cùng tăng ni, phật tử.

Buổi lễ có sự tham gia của tăng ni, phật tử nhiều tỉnh, thành ẢNH: ĐĂNG HUY

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đánh giá cao những đóng góp của Báo Giác Ngộ suốt 50 năm qua trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, đồng hành phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM lan tỏa các hoạt động an sinh nhân văn, góp phần tạo nên bản sắc riêng và đóng góp vào lịch sử 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Dịp này, Báo Giác Ngộ đã vinh dự nhận bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM; bằng khen của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng quà lưu niệm của các đơn vị.

Báo Giác Ngộ vinh dự nhận bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HUY

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ trong buổi lễ ẢNH: ĐĂNG HUY

Phát biểu trong buổi lễ, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhìn nhận, Báo Giác Ngộ đã truyền tải những hoạt động của Giáo hội, góp phần vào việc thông tin chính xác, đầy đủ về đời sống xã hội, các chính sách, chương trình hành động của địa phương, tạo tiếng nói tin cậy cho cộng đồng phật tử và xã hội.