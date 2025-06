Bao giờ hết nạn 'karaoke tra tấn'?

Như Thanh Niên đã thông tin, những ngày qua, dư luận bức xúc về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông hung hăng giật, kéo sập cửa một ngôi nhà trong hẻm. Vụ việc xảy ra sau khi người này bị hàng xóm nhắc nhở do hát karaoke gây ồn ào.

Theo đó, các đoạn clip cho thấy người đàn ông đi bộ đến trước căn nhà trong hẻm, vừa la hét vừa dùng tay giật mạnh cánh cổng và còn nhặt túi rác gần đó ném về phía camera an ninh lắp đặt trước nhà. Tiếp theo, thêm một số nam thanh niên khác đi đến đứng cạnh nhưng không có động thái can ngăn, còn người đàn ông này tiếp tục xô đẩy, đạp vào cổng, làm cánh cửa đổ sập xuống. Sau đó, người đàn ông cùng một người khác đứng bên ngoài lớn tiếng chửi mắng, rồi xông vào sân, xô đẩy với người bên trong căn nhà. Lúc này, một người bên trong nhà phản ứng lại, cầm một vật chạy ra nhưng được hai bên can ngăn kịp thời.

Người đàn ông giật sập cổng nhà dân ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại hẻm 96 Phạm Đăng Giảng (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM) vào tối 22.6. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc nhóm người hát karaoke gây ồn ào nên người dân trong hẻm sang nhắc nhở. Những người bị nhắc nhở sau đó kéo qua nhà hàng xóm phá rối như trên.

Hiện vụ việc đang được Công an P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Quá ngán ngẩm với "karaoke tra tấn"

"Hát karaoke đã và đang "tra tấn", làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của nhiều người nhưng đến nay chưa được xử lý rốt ráo nên vẫn cứ vô tư. Phải hiểu rằng được phép hát karaoke nhưng không được làm ảnh hưởng đến xung quanh chứ? Giờ ở khu phố tôi, một nhà hát karaoke là "tra tấn" cả khu phố, mọi người không được nghỉ ngơi, nhất là người ốm, trẻ em, học sinh thi chuyển cấp. Tôi rất mong muốn thay đổi luật về hát karaoke. Hiện tại sau 22 giờ có người vẫn gào thét karaoke là chuyện thường", bạn đọc (BĐ) Lê Hoài Nam bức xúc.

Cùng nỗi niềm, BĐ Công Hoàng cho biết thêm: "Hát karaoke là thú vui riêng của mình hoặc bạn bè. Tuy nhiên hát làm sao cho âm thanh vừa đủ, không gây ảnh hưởng đến hàng xóm, không hát quá giờ quy định. Hàng xóm nhắc nhở thì tiếp thu và xin lỗi. Ở đây họ lại kéo nhau qua nhà người ta giật cửa, làm hư hỏng tài sản. Đã vậy còn muốn hành hung hàng xóm. Cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay để làm gương".

Trong khi đó, BĐ LeQuang viết: "Ở nước ngoài, chỉ cần gọi cảnh sát là sẽ không có ai tự sướng "ca hét" karaoke cả đêm như thế. Nên xử lý hình sự và bắt phải bồi thường thiệt hại cửa nhà cho nạn nhân. Không hiểu nổi luôn, chuyện "ca hét" karaoke này du nhập từ đâu vậy? Thậm chí có đám tang cũng hát hò cả đêm, quá ngán!".

Xử nghiêm khắc để răn đe, làm gương

Đó là ý kiến của nhiều BĐ. BĐ Bảo Ngân đặt câu hỏi: "Sao tình trạng karaoke "tra tấn" vẫn xảy ra mà không có biện pháp đủ mạnh để dẹp được vậy? Người dân rất bức xúc từ lâu rồi". BĐ Mộng Bảo Lê thì đề nghị: "Nạn hát hò karaoke gây phiền hà hàng xóm biết khi nào mới chấm dứt? Nên chăng xử lý nghiêm khắc vài vụ để làm gương?". Duc Tran Anh cũng nêu ý kiến: "Người giật sập cửa như thế này không nên chỉ xử phạt hành chính. Phải xử hình sự theo tội gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản công dân. Xử nghiêm để răn đe nhiều trường hợp dùng loa kẹo kéo gây ảnh hưởng tới nhiều người khác".

BĐ Eric thì nói thẳng: "Mấy vụ này mà không xử lý mạnh tay thì vẫn còn tiếp tục xảy ra thôi. Phải phạt thật nặng, xử thật nghiêm xem có còn tình trạng này không". BĐ Hai Son Pham cũng cho rằng: "Phải xử lý nghiêm vụ việc này, đây là gây rối trật tự công cộng, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hủy hoại tài sản của người khác".

"Họ toàn dựa vào cái quy định được hát đến 22 giờ, vậy là y như rằng mở nhạc hết công suất, mỗi lần họ mở cái loa kéo lên thì "tra tấn" còn hơn cả cái loa nhỏ của mấy người bán hàng rong nữa. Tốt nhất là nên cấm luôn mang loa kéo ra ngoài đường ngồi hát, còn muốn hát loa kéo thì mang vào trong nhà và đóng cửa lại mà tự hưởng thụ, người dân xung quanh chẳng ai muốn nghe đâu", BĐ Hung Duc ý kiến.