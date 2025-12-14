Bao giờ mới hết cuộc gọi rác?

Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều người tiếp tục chia sẻ các thông tin cảnh báo về những đầu số lạ nhá máy khiến người dùng tò mò và gọi lại; mạo danh cơ quan chức năng gửi thông báo vi phạm pháp luật để lừa đảo; mời tham gia nhóm đầu tư tài chính, chứng khoán quốc tế, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Cuộc gọi rác đang bùng phát trở lại ẢNH: TUYẾN PHAN

Theo thống kê của tổng đài Chongluadao.vn, hiện nay các đối tượng lừa đảo sử dụng dịch vụ VoIP (gọi qua mạng internet) để giả mạo số điện thoại, kết hợp kỹ thuật thao túng tâm lý để tạo ra các "cuộc gọi sốc" khiến nạn nhân hoảng loạn và mất khả năng kiểm soát lý trí.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng, Giám đốc dự án Chống lừa đảo, nhận định: "Hình thức lừa đảo trực tuyến thông qua những cuộc gọi rác không ngừng tăng mạnh. Những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, sử dụng tổng đài ảo AI và khai thác dữ liệu cá nhân bị lộ, lọt để tăng độ tin tưởng, khiến nhiều người dễ dàng trở thành nạn nhân".

Chẳng lẽ chịu thua?

Bức xúc với cảnh bị cuộc gọi rác tấn công nhưng "không biết phải làm sao", bạn đọc (BĐ) Ha Nguyen chia sẻ trải nghiệm cá nhân không mấy vui vẻ: "Tôi đến một trung tâm dịch vụ, hy vọng được trợ giúp với bức tường lửa của nhà mạng chẳng hạn, nhưng câu trả lời là họ khuyên tôi "lờ cuộc gọi đến cho đến khi bên kia nản chí mà tự tắt". Chẳng lẽ phải chịu thua các cuộc gọi rác, tin nhắn rác này sao?".

Cùng tâm trạng, BĐ Hoàng Trịnh đặt câu hỏi: "Người dân đi đăng ký SIM điện thoại phải chụp hình các kiểu, nhưng SIM rác vẫn lộng hành, là tại sao? Nhà mạng chịu trách nhiệm thế nào về SIM rác?".

BĐ Minh Luân cho biết thêm: "Giờ tôi thấy số lạ là không bắt máy. Nhưng thói quen này cũng gây phiền toái vì bỏ qua nhiều cuộc gọi thực sự cần thiết, quan trọng".

BĐ Trường Lưu nêu ý kiến: "Nhiều cuộc gọi rác xuất hiện từ tổng đài ảo, dùng mạng internet, thậm chí giả lập các đầu số, khiến việc truy trách nhiệm vào một nhà mạng cụ thể càng khó khăn hơn".

Xử lý cuộc gọi rác từ gốc

Nhiều BĐ nhận xét các giải pháp phổ biến xử lý cuộc gọi rác hiện nay vẫn tập trung ở việc khuyến cáo người dân cảnh giác, tỉnh táo, không cung cấp thông tin riêng tư, không gọi lại số lạ, chặn các số khả nghi... Tuy nhiên, các giải pháp này chỉ giải quyết phần ngọn mà chưa xử lý gốc rễ vấn đề.

BĐ Regulus phân tích: "Trách nhiệm để cuộc gọi rác tái diễn thuộc về ai, cơ quan nào? Phải làm rõ ai là người chịu trách nhiệm chính, mới mong hết tình trạng cuộc gọi rác quấy nhiễu người dân".

BĐ Hương Le nêu ý kiến: "Thấy công an truy quét quyết liệt, triệt phá nhiều nhóm lừa đảo, nhưng bẵng đi một thời gian lại xuất hiện các cuộc gọi rác, tin nhắn rác tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Cần đặt câu hỏi về hiệu quả các nhà mạng quản lý, thu hồi, xử lý SIM rác. Tốt nhất là cơ quan quản lý tái kiểm tra, giám sát việc phát hành SIM số định danh tại từng nhà mạng".