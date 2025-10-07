Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bao giờ Quảng Ninh mới có nhà máy xử rác?

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/10/2025 15:27 GMT+7

Dự án nhà máy rác nghìn tỉ bị đắp chiếu, đến bao giờ Quảng Ninh mới có nhà máy xử lý rác thải hiện đại, chấm dứt tình trạng rác thải ở tỉnh này phải xử lý bằng cách chôn lấp thủ công?

Liên quan đến vụ khủng hoảng rác thải tại Quảng Ninh, ông Ngô Quang Hưng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết các cơ quan chức năng địa phương đang lên phương án xây dựng nhà máy điện rác mới. 

Phải chờ vài năm nữa Quảng Ninh mới có... nhà máy xử rác - Ảnh 1.

Dự án nhà máy rác nghìn tỉ tại Quảng Ninh bỏ hoang gây lãng phí

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Như Thanh Niên đã đưa tin, dự án Trung tâm xử lý chất thải rắn Quảng Ninh tại xã Vũ Oai được đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng từ năm 2016. Dự án có công suất thiết kế 900 tấn/ngày, với 6 lò đốt hiện đại, dự kiến hoàn thành và đi vào vận hành từ cuối năm 2018. 

Thế nhưng, sau nhiều năm, công trình vẫn nằm bất động. Chủ đầu tư cho biết, các lò đốt được chế tạo trong nước, gặp khó khăn về công nghệ. Dù đã thử nghiệm từ tháng 1.2018 nhưng sau 4 tháng, hệ thống vẫn không đạt yêu cầu về khí thải và khối lượng xử lý. Kết quả là đến nay, dự án vẫn "trùm mền".

Phải chờ vài năm nữa Quảng Ninh mới có... nhà máy xử rác - Ảnh 2.

Rác thải tại Quảng Ninh đang được chôn lấp thủ công gây ô nhiễm môi trường

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Dự án nghìn tỉ nói trên không hoàn thành trở thành sự nhức nhối của tỉnh Quảng Ninh, khiến người dân vẫn tiếp tục phải "sống chung" với ô nhiễm.

Theo ông Ngô Quang Hưng, dự án Trung tâm xử lý chất thải rắn Quảng Ninh tại xã Vũ Oai (xã Thống Nhất hiện nay) không thể triển khai được nữa. 

Nếu triển khai dự án xây dựng nhà máy điện rác mới hiện đại thì cũng phải mất 2 - 3 năm nữa mới hoàn thành. Vì vậy, trước mắt, địa phương vẫn phải xử lý rác theo phương thức chôn lấp thủ công.

