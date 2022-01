Bao giờ thôi ám ảnh 'điểm đen' cầu vượt Dầu Giây?

Tại hội nghị tổng kết năm về an toàn giao thông vào ngày 9.1 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã yêu cầu Sở GTVT, Công an tỉnh khẩn trương kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại dự án cầu vượt Dầu Giây. “Trường hợp để xảy ra TNGT gây tổn hại đến tính mạng con người mà do đơn vị thi công không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, đề nghị cơ quan công an xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự”, bà Hoàng chỉ đạo.