Bao giờ VĐV mới được thưởng tết?

K HÔNG DÁM "PHÁ RÀO"

Hầu hết các VĐV khi được hỏi chuyện thưởng tết đều cười buồn: "Theo quy định nhà nước, bao năm nay VĐV chỉ được chế độ tiền công, tiền ăn, tiền thưởng theo thành tích thi đấu chứ làm gì có tiền thưởng tết. Từ thưởng tết quá xa lạ với chúng tôi", một tuyển thủ quốc gia chia sẻ. Ở cấp độ đội tuyển, không có quy định nào của nhà nước về việc các tuyển thủ được hưởng chế độ tiền tết. Các địa phương, đơn vị, các trung tâm đào tạo thể thao ở các tỉnh thành cũng không dám làm sai nguyên tắc, không thể "phá rào" chi tiền tết cho VĐV do mình quản lý.

Nguyễn Thị Oanh không có tiền thưởng tết từ cơ quan chủ quản nhưng vẫn có thu nhập tốt nhờ thành tích thi đấu

NGỌC DƯƠNG

Kình ngư số 1 VN Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) chia sẻ, nhiều năm qua anh không biết mùi thưởng tết. Nữ hoàng đi bộ của điền kinh VN Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) nói vui nhưng theo kiểu đành phải chấp nhận thực tế: "VĐV tụi tôi làm gì được thưởng tết, nhà báo ơi". Một số nơi vì không được chi tiền tết nhưng cũng cố gắng có một khoản nho nhỏ cuối năm cho VĐV vui. VĐV Hà Nội được nhận một quyển lịch kèm mấy trăm nghìn đồng. Hoa khôi cầu lông VN Nguyễn Thùy Linh, người đạt thành tích lịch sử vào tốp 20 cầu lông thế giới năm 2023, được đơn vị chủ quản thưởng cuối năm nhưng cũng chỉ vài trăm nghìn.

Một lãnh đạo ngành thể thao tỉnh phía nam bày tỏ quan điểm: "Thể thao là một lĩnh vực đặc thù, nhưng VĐV ở VN lại chưa được nhà nước xếp vào hạng chức danh nghề nghiệp. Tuổi nghề của các VĐV lại ngắn nên quả thật hết sức thiệt thòi cho các em khi không được hưởng đầy đủ các chế độ, đặc biệt là thưởng tết. Tôi nghĩ các cơ quan liên quan cần sớm bàn giải pháp, tham mưu cho các cấp lãnh đạo để sớm giải quyết điều này".

T ẾT ẤM NO NHỜ TIỀN THƯỞNG THI ĐẤU

Ngân sách không có khoản nào dành cho các đội tuyển, các địa phương để thưởng tết cho VĐV. Nhưng vẫn có những VĐV may mắn được thưởng tết do thi đấu cho các CLB tư nhân, được xã hội hóa thể thao tốt như VĐV quần vợt, bóng chuyền, xe đạp. Đơn cử như nữ cua rơ số 1 VN Nguyễn Thị Thật được thưởng tết tầm 2 tháng lương (20 triệu đồng). Tuy nhiên như vừa đề cập ở trên, bức tranh chung của thể thao VN, ngay cả nhiều ngôi sao cũng không có thưởng tết. Các VĐV dành dụm tiền để sắm tết từ các khoản thưởng do thành tích thi đấu trong năm.

Xạ thủ Phạm Quang Huy có tiền thưởng nhờ thành tích thi đấu xuất sắc

Nếu tính thu nhập nhờ vào các khoản tiền thưởng, nữ hoàng điền kinh VN Nguyễn Thị Oanh cùng nhà vô địch ASIAD môn bắn súng Phạm Quang Huy sẽ có tết ấm no. Với 4 HCV đoạt được ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh nhận thưởng theo quy định nhà nước là 180 triệu đồng. Tấm gương vượt khó trước điều kiện thi đấu khắc nghiệt của "cô bé hạt tiêu" quê Bắc Giang lay động nhiều người, nhờ đó cô còn được các cá nhân, đơn vị thưởng hơn 400 triệu đồng cùng hiện vật là 1 chiếc ô tô, 1 căn nhà. Tính ra tổng tiền thưởng mà chân chạy có biệt danh "Oanh ỉn" có được trong năm 2023 là hơn 1 tỉ đồng.





Xạ thủ Phạm Quang Huy cũng được khoản tiền thưởng gần 1 tỉ đồng nhờ thành tích đoạt 1 HCV, 1 HCĐ ASIAD 19. Số tiền thưởng này có được từ quy định nhà nước, UBND TP.Hải Phòng, thưởng nóng của đoàn thể thao VN… Với 3 HCV đoạt được tại SEA Games 32, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng được nhận thưởng hơn 300 triệu đồng.

Lê Quang Liêm

Một ngôi sao khác của thể thao VN là kỳ thủ Lê Quang Liêm không có nhiều tiền thưởng thành tích theo quy định nhà nước nhưng lại có thu nhập "khủng" trong năm 2023. Việc tham dự các giải cờ vua quốc tế danh giá và đạt thành tích cao giúp Lê Quang Liêm nhận tiền thưởng lớn từ công sức mình bỏ ra như 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng) cho thành tích vào vòng 3 World Cup cờ vua 2023, 22.500 USD (hơn 500 triệu đồng) cho thành tích đoạt hạng 3 chung cuộc giải cờ nhanh và chớp Saint Louis 2023 tại Mỹ.