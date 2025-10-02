Bảo hiểm ô tô ngập nước cao nhất lên tới 2 tỉ đồng

Không phải mua bảo hiểm vật chất là đã có bảo hiểm thủy kích

Những ngày qua, ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) khiến nhiều tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung ngập lụt. Nhiều tuyến phố, điển hình như tại Hà Nội ngập rất sâu, không ít xe ô tô bị ngâm trong nước nhiều giờ, hỏng hóc nghiêm trọng. Các xe này đã mua bảo hiểm vật chất ô tô có được bồi thường hay không?

Ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) và hoàn lưu, doanh nghiệp bảo hiểm chủ yếu ghi nhận các vụ tổn thất liên quan đến xe cơ giới ẢNH: ĐAN THANH

Trao đổi với Thanh Niên, chuyên gia tài chính Trần Hoàng Mạnh Việt cho biết, để xe ô tô ngập nước được bảo hiểm, điều kiện đầu tiên là chủ xe đã mua bảo hiểm vật chất ô tô (hay còn gọi là bảo hiểm thân vỏ xe).

Gói bảo hiểm này thuộc diện tự nguyện. Toàn bộ các trường hợp tai nạn bất đắc dĩ xảy ra do thiên nhiên, khí hậu như động đất, mưa đá, lũ lụt, sét đánh, địa hình sạt lở…; xe trực tiếp gặp tai nạn do đâm xe khác, lật hoặc hỏa hoạn, cháy nổ…, nếu được doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm thẩm định hợp lý, người tham gia bảo hiểm sẽ được thanh toán các khoản chi phí cần thiết.

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý, nhiều người nghĩ rằng, cứ mua bảo hiểm vật chất ô tô là mặc nhiên có quyền lợi bảo hiểm thủy kích nhưng không phải. Đây là quyền lợi phải mua bổ sung. Mỗi công ty sẽ có quy định, điều khoản khác nhau về điều kiện chi trả bảo hiểm thủy kích.

"Dù đã mua bảo hiểm vật chất ô tô cũng có hai trường hợp xảy ra. Nếu sự cố đúng nghĩa ngoài ý muốn, khách quan, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thực hiện chi trả đầy đủ quyền lợi. Ngược lại, nếu trường hợp người tham gia bảo hiểm đã thấy nguy cơ, ví dụ thấy rõ đoạn đường nước ngập sâu nhưng vẫn đánh liều, cố ý lao xe vào dẫn đến việc xe bị ngập nước, hư hỏng, có thể sẽ chỉ được chi trả bảo hiểm ở mức độ thấp. Thậm chí, một số hãng bảo hiểm từ chối chi trả.

Trong hợp đồng, trường hợp này có thể rơi vào vi phạm điều khoản quy định về lỗi chủ quan từ phía chủ xe và điều kiện đảm bảo an toàn khi lái xe. Về cơ bản, những quy định đảm bảo an toàn khi lái xe sẽ bao gồm phải đảm bảo không đi vào những khu vực sâu; sau khi xe bị ngập, đã chết máy nhưng chủ xe vẫn cố ý nổ máy lại cũng là điều khiến bên bảo hiểm giảm tỷ lệ chi trả", ông Việt nhấn mạnh.

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, để đảm bảo quyền lợi, vị chuyên gia lưu ý, chủ xe phải liên hệ ngay phía bảo hiểm để thực hiện công tác xác minh hiện trường; có thể gọi thêm 2 - 3 người khác làm chứng, sau này nếu cần thì cung cấp thêm bằng chứng, thông tin cho phía bảo hiểm.

Với riêng bảo hiểm thủy kích, trong quá trình xem xét chi trả quyền lợi, chủ xe cần đọc kỹ điều khoản loại trừ để đảm bảo mình đã thực hiện đúng theo yêu cầu của bên bảo hiểm.

Bồi thường cao nhất lên tới 2 tỉ đồng/xe

Ngày 1.10, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương báo cáo thiệt hại, thực hiện tạm ứng và chi trả bồi thường nhanh chóng, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm sau bão số 10; đồng thời, phối hợp hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thiên tai.

Dự kiến chiều nay 2.10, cục sẽ có báo cáo tổng hợp ban đầu.

Bảo hiểm thủy kích là quyền lợi phải mua thêm ngoài gói bảo hiểm vật chất ô tô ẢNH: ĐAN THANH

Từ góc độ doanh nghiệp bảo hiểm, theo báo cáo sơ bộ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), đến ngày 1.10, BSH đã ghi nhận 407 vụ tổn thất (trong đó 23 vụ tổn thất về tài sản - kỹ thuật, 384 vụ tổn thất về xe cơ giới), với tổng giá trị bồi thường dự kiến khoảng 14 tỉ đồng.

Đối với khối xe cơ giới, những ngày mưa bão vừa qua ghi nhận nhiều tổn thất chủ yếu do ngập nước. Tại Hà Nội, tính đến trưa ngày 1.10, riêng khu vực An Khánh đã có nhiều xe báo tổn thất, song đoàn giám định chưa thể tiếp cận hiện trường, dự kiến phải vài ngày sau mới có thể đưa phương tiện ra ngoài.

Tính đến chiều 1.10, Tập đoàn Bảo hiểm DBV cũng ghi nhận 226 vụ tổn thất, trong đó hơn 200 vụ liên quan đến xe cơ giới. Nguyên nhân chủ yếu là ngập nước (bao gồm thủy kích) chiếm 73%, còn lại 27% do vật thể rơi vào xe.

Riêng bão số 10, tổng số tiền bồi thường cho xe cơ giới của Bảo hiểm DBV dự kiến đến hết ngày 2.10 có thể lên tới 8 tỉ đồng, mức bồi thường ước tính cao nhất có thể lên đến 2 tỉ đồng/xe.

"Những thiệt hại nặng nhất với ô tô trong mùa mưa thường là thủy kích hoặc ngập toàn bộ kéo dài. Với khách hàng không tham gia bảo hiểm thủy kích, công ty vẫn chi trả các chi phí cứu hộ, kéo xe, vệ sinh nội thất, hệ thống điện - điện tử, thân vỏ xe… Riêng động cơ bị hỏng do nước lọt vào chỉ được bồi thường nếu có điều khoản bổ sung thủy kích.

Việc xác định toàn bộ hư hỏng do ngập nước phức tạp, cần nhiều lần kiểm tra và thử nghiệm. Vì vậy, doanh nghiệp đã chủ động đề nghị các garage chuẩn bị phương án sửa chữa sẵn sàng, rút ngắn thời gian khắc phục, giúp khách hàng sớm ổn định việc đi lại", đại diện Bảo hiểm DVB thông tin.