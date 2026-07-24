Bảo hiểm xe máy: tăng giá trị, giảm phiền hà

Như Thanh Niên đã thông tin, cử tri tỉnh Cà Mau vừa kiến nghị Bộ Tài chính xem xét bãi bỏ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe gắn máy với lý do loại hình bảo hiểm này chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Khi xảy ra tai nạn giao thông, người dân rất khó được giải quyết chi trả bảo hiểm. Trường hợp được thanh toán thì thủ tục rườm rà, gây nhiều khó khăn.

Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị xem xét bãi bỏ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe gắn máy Ảnh: T.N

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp các vướng mắc liên quan, phối hợp nghiên cứu đề xuất lộ trình sửa đổi phù hợp, hoàn thiện cơ chế chính sách, bổ sung nhiều quy định mới nhằm gia tăng quyền lợi cho chủ xe cơ giới về phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm; đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục bồi thường…

Trước đó, đầu năm 2025, cử tri nhiều địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, An Giang… cũng đề nghị Bộ Tài chính làm rõ sự cần thiết của việc yêu cầu mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe gắn máy nhằm tránh lãng phí; xem xét điều chỉnh quy định mua loại bảo hiểm này theo hướng tự nguyện thay cho bắt buộc.

Vì sao "chỉ mua để đối phó"?

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc nhận xét tính thiết thực của sản phẩm bảo hiểm xe máy "còn mờ nhạt, chưa rõ nét", khiến đa phần người dân mua bảo hiểm xe máy "như một cách đối phó khi bị kiểm tra". Bạn đọc Nguyen Chau Anh nêu: "Thú thật, tôi mua bảo hiểm xe máy vì nếu không mua thì số tiền phạt cao hơn tiền mua bảo hiểm, chứ không trông vào khả năng nhận bồi thường khi xảy ra tai nạn".

"Theo tôi, một sản phẩm bảo hiểm thành công là khi người dân tự nguyện lựa chọn vì tính thiết thực. Nếu phải so sánh, có thể nhắc đến bảo hiểm y tế được đại đa số người dân hưởng ứng, mua cho bản thân lẫn người thân, vì lợi ích thiết thực có thể cảm nhận được, sờ nắm được", bạn đọc Trường Lưu viết.

Tán thành, bạn đọc Vo Bac nhận xét thêm: "Phần bắt buộc trong mục đích bảo vệ người dân cơ bản đã có bảo hiểm y tế gánh phần lớn. Bị tai nạn nặng chút, bảo hiểm xe máy có chi trả không? Hay cuối cùng người dân cũng vận dụng bảo hiểm y tế?".

Trong khi đó, bạn đọc Khiêm Trần Sỹ cho rằng sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe máy cũng rất quan trọng và "vấn đề là làm thế nào để đền bù thiệt hại được nhanh chóng, thuận lợi".

L ÀM RÕ lợi ích bảo hiểm xe máy

Để sản phẩm bảo hiểm xe máy thực sự thuyết phục được người dân, bạn đọc Hoang Long phân tích: "Người dân sẽ mua khi có nhu cầu tự bảo vệ chính mình, bảo hiểm tai nạn thực chất là hợp đồng dân sự giữa 2 bên, thuận mua vừa bán. Nếu áp vô mục bắt buộc thì lợi ích của sản phẩm phải được chứng minh rộng rãi, bằng những câu chuyện, trường hợp cụ thể, rồi tuyên truyền mạnh cho người dân".

Đề cập các tình huống thực tế trong cuộc sống, bạn đọc Minh Nghĩa nêu ý kiến: "Đúng là các vụ tai nạn xe máy ở mức độ ít nghiêm trọng thì thường 2 bên hòa giải nhanh. Tiền bảo hiểm như vậy không nhiều mà thủ tục thanh toán phức tạp nên ít người "kích hoạt lợi ích bảo hiểm" khi tai nạn xảy ra. Khác hoàn toàn với bảo hiểm liên quan ô tô".

Đa số bạn đọc tán thành ý kiến cần làm rõ hơn các lợi ích của sản phẩm bảo hiểm xe máy, đồng thời thủ tục thụ hưởng cũng phải tiện lợi, đơn giản, tránh rườm rà, tránh quá nhiều giấy tờ, xác nhận… "Bảo hiểm mà tốt, người dân ắt mua. Mua bảo hiểm thì bắt buộc nhưng có việc thì gọi không ai đến, thủ tục rườm rà lại như đi cầu xin. Nếu có dịch vụ tốt hơn, sản phẩm bảo hiểm xe máy mới được đón nhận", bạn đọc Quang Nguyen nhận xét.

* Đề nghị lấy ý kiến người dân, nếu đa số đồng ý thì nên bỏ. Chi Hieu Nguyen * Theo tôi, nên bỏ hình thức bắt buộc mua, hoặc chuyển qua hình thức như xổ sổ. Mua nhiều đền bù nhiều. Mua ít đền bù ít. Và các điểm tiếp nhận, xử lý cũng như các đại lý vé số. Hình thức này tự nguyện nhưng theo tôi sẽ mang lại nguồn thu lớn hơn hẳn cho cơ quan bảo hiểm. Văn Bình Nguyễn



