Bảo hiểm Y tế bổ sung: ‘Tấm khiên’ thứ hai bảo vệ tài chính người dân

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã chỉ rõ một số giải pháp, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc tìm kiếm một "mảnh ghép" tài chính mới nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân trở thành nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

BHYT công là giải pháp giúp chia sẻ rủi ro tài chính và bảo vệ sức khỏe toàn dân ẢNH: HẢI NGUYỄN

Mục tiêu 95% BHYT toàn dân: Từ diện bao phủ rộng đến yêu cầu bảo vệ thực chất

Đối diện với bệnh hiểm nghèo như ung bướu hay tim mạch, nỗi lo tài chính luôn thường trực. Nhiều người bệnh dù có tấm thẻ BHYT vẫn chịu áp lực lớn từ các khoản chi phí ngoài phạm vi chi trả.

Thực tế, quỹ BHYT quốc gia giúp chia sẻ rủi ro và ưu tiên chi trả cho danh mục thuốc thiết yếu. Tuy nhiên, sự gia tăng của các bệnh mạn tính phức tạp làm thay đổi nhu cầu điều trị của người dân. Người dân mong muốn được tiếp cận với các loại thuốc biệt dược hay kỹ thuật tiên tiến hoặc phương pháp điều trị mới. Thế nhưng, việc các danh mục này chưa kịp cập nhật vào khung chi trả, cộng với phần đồng chi trả lên đến 20%, vô tình trở thành mối bận tâm cho người bệnh trên hành trình tìm kiếm cơ hội điều trị và bảo vệ sức khỏe.

Theo các báo cáo tài chính y tế khu vực Đông Nam Á1, trung bình người dân trong khu vực phải tự chi trả trung bình khoảng 31% tổng chi phí y tế từ nguồn tài chính cá nhân. Nhìn sang các quốc gia láng giềng, chúng ta càng chia sẻ hơn cho áp lực tài chính của người dân Việt Nam. Thái Lan đạt mức lý tưởng dưới 10% nhờ hệ thống bao phủ y tế toàn dân. Malaysia duy trì ở mức khoảng 14% nhờ hệ thống y tế công được chính phủ cấp ngân sách phần lớn. Trong khi đó, tỷ lệ gần 40% ở nước ta đang đặt ra một bài toán kinh tế thực tế cho người dân. Khi không may có người thân ngã bệnh, các khoản chi phí quá lớn này có thể làm thay đổi hoàn toàn sinh kế của một gia đình, biến những lo toan cuộc sống vốn bình thường trở thành nỗi lo lớn hơn.

Chính phần chi phí ngoài danh mục giữa chi phí thực tế tại bệnh viện và mức trần chi trả của BHYT là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tự chi trả từ nguồn tài chính của người dân hiện cao hơn đáng kể so với mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (dưới 30%).

Người dân ngày nay không chỉ muốn "được điều trị", họ mong muốn được trải nghiệm dịch vụ khám chữa bệnh tốt hơn, thuốc tốt hơn. Khoảng trống tài chính này thực ra là một tín hiệu cho thấy nhu cầu cuộc sống đang phát triển, và hệ thống an sinh cần một giải pháp bổ sung để đồng hành cùng mong mỏi chính đáng của người dân.

Cần những "cánh tay nối dài" từ khu vực tư nhân

Để lấp đầy khoảng trống đó, xu hướng xây dựng mô hình tài chính y tế đa tầng đang được Bộ Y tế, Bộ Tài chính cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam chung tay nghiên cứu qua nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề. Trong bức tranh đa tầng này, BHYT tiếp tục giữ vai trò nền móng an sinh, còn BHYT bổ sung đóng vai trò là tầng bảo vệ nâng cao, hóa giải phần chi phí ngoài danh mục ngoài phạm vi BHYT.

Tiếp cận dịch vụ y tế cùng giải pháp bảo vệ tài chính đa tầng đang là nhu cầu thiết thực của người dân ẢNH HẢI NGUYỄN

Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính y tế đều nhìn nhận: việc tạo ra một tấm lưới an sinh toàn diện không thể chỉ dựa vào một mình vai trò của Nhà nước. Để hiện thực hóa mục tiêu BHYT bổ sung cần có sự phối hợp liên ngành cùng sự tham gia của các công ty bảo hiểm tư nhân là cần thiết. Đó không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà là sự chung tay để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất với chi phí hợp lý.

Tại các quốc gia phát triển như Pháp, Singapore hay Hà Lan, bên cạnh nền tảng bảo hiểm công luôn có sự xuất hiện song hành của mô hình BHYT bổ sung. Không mang tính chất thay thế, giải pháp này đóng vai trò "bù đắp", giúp gánh vác phần chi phí nằm ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm nhà nước, từ đó mở rộng tối đa cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế tối ưu cho người dân.

Đặc biệt, BHYT bổ sung đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân tự tin sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao, phác đồ tốt ngay tại các cơ sở y tế tuyến dưới. Việc người dân an tâm tiếp cận y tế chất lượng cao tại địa phương không chỉ nâng cao năng lực cho hệ thống y tế cơ sở mà còn giảm tải hiệu quả cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Techcom Insurance đồng hành cùng mục tiêu quốc gia, giảm gánh nặng tài chính y tế cho cộng đồng

Trước chủ trương lớn của quốc gia về chăm sóc sức khỏe nhân dân, khu vực tư nhân đã bắt đầu có những chuyển động rõ nét. Cụ thể, thành viên của hệ sinh thái Techcombank - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi Nhân thọ Techcom - Techcom Insurance đi đầu và tiên phong bắt tay xây dựng giải pháp Bảo hiểm bù đắp chi phí y tế dựa trên công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI. Sản phẩm được Bộ Tài chính phê duyệt vào tháng 5.2026 và sẽ ra mắt vào giữa tháng 7.2026.

Bảo hiểm bù đắp chi phí y tế - giải pháp được thiết kế để đồng hành và lấp đầy khoảng trống cho BHYT công ẢNH TECHCOM INSURANCE





Sự khác biệt của định hướng này nằm ở việc không chạy theo các sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho phân khúc thu nhập cao. Thay vào đó, Techcom Insurance tập trung phát triển dòng sản phẩm Bảo hiểm bù đắp chi phí y tế - giải pháp được thiết kế để đồng hành và lấp đầy khoảng trống cho BHYT công, hướng thẳng đến số đông người dân có thu nhập trung bình bằng mức phí hợp lý, dễ tiếp cận.

Để giảm con số tự chi trả 40% là cả một chặng đường dài đầy nỗ lực, nơi nguồn lực nhà nước rất cần những cánh tay nối dài từ doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân và toàn xã hội. Khi cơ chế chính sách ngày càng hoàn thiện, kết hợp cùng với các giải pháp bảo hiểm sáng tạo từ những đơn vị như Techcom Insurance, người dân sẽ được bảo vệ toàn diện trong một hệ thống an sinh y tế trọn vẹn và bền vững.