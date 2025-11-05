Bão Kalmaegi di chuyển rất nhanh, cấp rủi ro thiên tai ngang bão Yagi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 18 giờ hôm nay, vị trí bão Kalmaegi (bão số 13) ở vào khoảng 12,2 độ vĩ bắc; 116.6 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 260 km về phía đông đông bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 830 km về phía đông đông nam. Bão mạnh cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17.

Hình ảnh mây vệ tinh của Kalmaegi (bão số 13) khi đang ở Biển Đông ẢNH: NCHMF

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định Kalmaegi là cơn bão rất mạnh, có đường đi, tác động tương tự bão số 12 (bão Damrey) năm 2017 và bão số 9 (bão Molave) năm 2020.

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét

Ông Khiêm đặc biệt lưu ý, cần ứng phó bão Kalmaegi ở mức cao nhất, bởi cấp độ rủi ro thiên tai của cơn bão là cấp 4, ngang bão Yagi năm 2024, bão có thể gây ra hiện tượng giông lốc, thời tiết cực đoan ở miền Trung, dù ở cách xa đất liền.

Cụ thể, trong ngày 6.11, khu vực được cảnh báo độ rủi ro thiên tai cấp 4 từ giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn).

Bản đồ hướng di chuyển của bão Kalmaegi (bão số 13) ẢNH: NCHMF

Bão Kalmaegi được dự báo đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai, khu vực được cảnh báo độ rủi ro thiên tai cấp 4 là vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn), đất liền phía đông khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk.

Tây nguyên cần lưu ý đặc biệt về ảnh hưởng của bão Kalmaegi

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác dự báo bão Kalmaegi. Tại đây, ông yêu cầu các đơn vị trong hệ thống dự báo tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cảnh báo kịp thời tới các cấp chỉ đạo và chỉ huy ở T.Ư, địa phương cho đến các cơ sở phường, xã ở vùng trọng điểm.

Trong đó, lưu ý cảnh báo nguy cơ rủi ro đối với tàu biển và các cảng biển, đặc biệt đối với cảng Quy Nhơn, vì trong quá khứ đã có nhiều tàu lớn thiệt hại lớn do chủ quan. Cảnh báo, phòng ngừa lũ lụt tại Tây nguyên vì lượng mưa trong cơn bão này được nhận định tập trung ở phía tây nam của tâm bão. Trong những ngày qua các hồ, đập thủy lợi ở khu vực này đã đủ nước, cũng là tiềm ẩn nguy cơ.

Thứ trưởng cũng lưu ý, đây là cơn bão rất mạnh, khi đổ bộ vào đất liền có thể đạt đến cấp 12, thậm chí có thể cao hơn. Đề nghị các đơn vị dự báo tiếp tục theo dõi dự báo, cảnh báo để có những biện pháp đề phòng kịp thời.

Cục Khí tượng Thủy văn cần lưu ý đảm bảo an toàn cho các quan trắc viên tác nghiệp trong bão tại các công trình khí tượng thủy văn, góp phần cùng toàn hệ thống phục vụ dự báo, cảnh báo hiệu quả và giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguy cơ thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra.