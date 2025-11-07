Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bão Kalmaegi tàn phá nhiều đoạn đường sắt, hành khách được trả vé miễn phí

Hà Mai
Hà Mai
07/11/2025 16:06 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa to, gió lớn trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa, một số đoạn đường sắt đã bị hư hỏng gây gián đoạn chạy tàu.

Theo thống kê sơ bộ, bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề cho kết cấu hạ tầng đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM. Trong đó, tại km 1136+850 thuộc khu gian Phước Lãnh - Vân Canh gặp sự cố nghiêm trọng nhất với chiều sâu trung bình khoảng 9m.

Bão Kalmaegi tàn phá nhiều đoạn đường sắt, hành khách được trả vé miễn phí- Ảnh 1.

Một số đoạn đường sắt bị hư hỏng nặng vì bão Kalmaegi

ẢNH: VNR

Ngoài ra, nhiều đoạn đường sắt bị trôi nền đá, cây đổ nằm chắn ngang, gãy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia dẫn đến mất liên lạc điều độ, nhiều thiết bị thông tin tín hiệu tê liệt do ngập nước…

Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), dự kiến trong hôm nay (7.11) VNR  sẽ tổ chức chuyển tải khoảng 1.500 khách. Trong thời gian chờ chuyển tải, hành khách sẽ được phục vụ bữa ăn nhẹ và nước uống miễn phí.

Bên cạnh đó, hành khách trong khu vực bị ảnh hưởng của bão số 13 được tạo điều kiện trả vé không mất phí. Cụ thể, hành khách có vé đi các mác tàu số chẵn đi qua ga Tuy Hòa, vé đi các mác tàu số lẻ qua ga Diêu Trì các ngày 7 - 8.11, thời gian trả trước giờ tàu chạy ghi trên vé.

Đại diện VNR cho biết, hiện ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở. Do đường bị trôi nền sâu và nước chảy mạnh, việc sửa chữa, khôi phục đường sắt sẽ phụ thuộc vào diễn biến thời tiết và khả năng thu nước, vì vậy chưa có thời điểm thông tuyến chính thức.

