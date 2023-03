Báo Lao Động Thủ Đô kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Chính thức xuất bản số báo đầu tiên vào ngày 1.4.1993 với tên gọi Lao Động Hà Nội, sau này đổi tên thành Báo Lao Động Thủ Đô.

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng bằng khen cho tập thể Báo Lao Động Thủ Đô MAI QUÝ

Suốt 30 năm qua, Báo Lao Động Thủ Đô luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh của người làm báo; là cơ quan ngôn luận của tổ chức công đoàn thủ đô, tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động. Tờ báo như nhịp cầu nối công đoàn, chính quyền, người sử dụng lao động với công nhân lao động, trở thành cánh tay nối dài của Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội trong việc chỉ đạo và triển khai các phong trào thi đua lao động sản xuất.



Những năm gần đây, Báo Lao Động Thủ Đô đã chuyển dịch mạnh mẽ từ làm báo in sang phát triển báo điện tử đa phương tiện, với thông tin nhanh nhạy, chính xác; triển khai nhiều thể loại báo chí hiện đại. Từ 2 tuần 1 số báo in khi mới thành lập, đến nay báo Lao Động Thủ Đô có 4 ấn phẩm: báo in, báo điện và 2 chuyên trang điện tử Làm Giàu, Lao Động và Pháp Luật.



Bên cạnh công tác chuyên môn, báo còn tổ chức các hoạt động sau mặt báo như: giải bóng đá công nhân viên chức lao động; đối thoại, giao lưu trực tiếp, trực tuyến phổ biến kiến thức pháp luật cho công nhân viên chức lao động; ngày hội việc làm và các hoạt động xã hội từ thiện.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng biên tập Báo Lao Động Thủ Đô Lê Thị Bích Ngọc cho biết, trong thời gian tới, tờ báo của tổ chức công đoàn thủ đô sẽ tiếp tục xây dựng tòa soạn hội tụ, đa phương tiện, đẩy mạnh truyền thông số; xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết công nghệ, có bản lĩnh vững vàng và luôn trau dồi đạo đức người làm báo; tiếp tục giữ vững khối đoàn kết, bám sát tôn chỉ mục đích, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp sức vào công cuộc xây dựng, phát triển thủ đô, đất nước và tổ chức công đoàn.

Nhân dịp này, Báo Lao Động Thủ Đô đã vinh dự được nhận bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND TP.Hà Nội.