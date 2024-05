Bạo loạn ở New Caledonia, Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đề nghị tổ chức đàm phán với giới chức New Caledonia, đồng thời kêu gọi nối lại đối thoại chính trị.

Bạo loạn nổ ra vì một dự luật mới, được các nhà lập pháp Pháp thông qua hôm 14.5, cho phép cư dân nước này sống ở New Caledonia 10 năm được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh. Một số lãnh đạo địa phương quan ngại điều này sẽ làm loãng phiếu bầu của người Kanak bản địa.

Trước tình hình trên, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nói tình hình bạo loạn đang "gây lo ngại nghiêm trọng trên toàn khu vực Thái Bình Dương". Ngoại trưởng Úc Penny Wong kêu gọi bình tĩnh, thúc đẩy trao đổi giữa các bên, đồng thời khuyên người dân Úc nên cân nhắc việc di chuyển đến thành phố Noumea ở New Caledonia.

Cảnh sát canh gác sau cuộc bạo loạn ở New Caledonia ngày 14.5 AFP

Các nước Vanuatu, Fiji, Papua New Guinea và quần đảo Solomon cảnh báo tình trạng phá hoại tài sản sẽ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân tại New Caledonia.



Theo The Guardian, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tuyên bố quân đội đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho các cảng, sân bay quốc tế ở New Caledonia. Chính quyền địa phương cũng cấm nền tảng mạng xã hội TikTok do nghi ngờ những kẻ bạo loạn sử dụng.