Bạo loạn tại nhà tù Sri Lanka, ít nhất 25 người chết

Đài Ada Derana của Sri Lanka ngày 6.7 dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cập nhật số người chết trong vụ bạo loạn tại nhà tù Negombo đã tăng lên 25, trong đó có 5 quản giáo và 20 tù nhân. Ngoài ra, hơn 100 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ.

Các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện Negombo. Đại diện bệnh viện cho biết đã tiếp nhận nhiều nạn nhân bị thương do trúng đạn.

Cảnh sát có mặt tại nhà tù Negombo ở Sri Lanka trong ngày 6.7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ADA DERANA

Theo các quan chức, cuộc bạo loạn bắt đầu bùng phát vào ngày 5.7 tại nhà tù Negombo. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn giữa các tù nhân của 2 băng nhóm ma túy. Các vụ xô xát đã khiến 2 người thiệt mạng và 38 người bị thương trong ngày 5.7, trước khi tiếp tục leo thang vào ngày 6.7.

Trước diễn biến căng thẳng, cảnh sát Sri Lanka đã phải nổ súng cảnh cáo. Lực lượng đặc nhiệm cũng được huy động đến hiện trường để tiếp ứng.

Sự việc đã khiến người thân của các tù nhân hoảng loạn và tập trung đông đúc bên ngoài nhà tù vào ngày 6.7. Giới chức Sri Lanka đang tăng cường an ninh và điều tra để làm rõ nguyên nhân sâu xa của vụ việc.

Theo Hãng tin AFP, các nhà tù trên khắp Sri Lanka đang quá tải khi giam giữ tổng cộng hơn 41.000 tù nhân, gấp 4 lần so với sức chứa.

Trước đó, vào tháng 12.2020, vụ bạo loạn tại một nhà tù khác ở nước này cũng đã khiến 11 tù nhân thiệt mạng và 117 người bị thương.