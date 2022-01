Bạo lực trong nước tràn lan, Kazakhstan cầu cứu liên minh do Nga dẫn đầu

RT đưa tin Thủ tướng Nikol Pashinyan của Armenia, Chủ tịch luân phiên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), ngày 5.1 thông báo rằng lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ được triển khai trong một khoảng thời gian “hạn chế” để ổn định tình hình ở Kazakhstan.

“Đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev của Kazakhstan và với việc an ninh quốc gia và chủ quyền của Kazakhstan bị đe dọa do sự can thiệp từ bên ngoài cùng những lý do khác, Hội đồng An ninh Tập thể CSTO đã quyết định cử lực lượng gìn giữ hòa bình chung đến Cộng hòa Kazakhstan theo Điều 4 của Hiệp ước An ninh Tập thể”, Thủ tướng Pashinyan tuyên bố trên Facebook.

CSTO vẫn chưa công bố quy mô và chi tiết của việc triển khai lực lượng. Tuy nhiên, ông Pashinyan cho biết binh sĩ sẽ ở lại Kazakhstan "trong một khoảng thời gian hạn chế để ổn định và bình thường hóa tình hình".

Quyết định trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Kazakhstan Tokayev yêu cầu các đồng minh giúp đỡ trong bối cảnh bất ổn bạo lực đang bao trùm nước này. Ông Tokayev nói "những kẻ khủng bố" đang chiếm giữ các cơ sở chiến lược trên khắp đất nước.





Các cuộc biểu tình ở Kazakhstan bắt đầu vào đầu tháng 1 sau khi giá khí đốt hóa lỏng tăng mạnh do chính phủ chấm dứt kiểm soát giá. Mặc dù Tổng thống Tokayev đã đồng ý tạm thời khôi phục chính sách và làm theo các yêu cầu khác của người biểu tình, các cuộc tuần hành ngày càng dữ dội hơn và đã bùng phát thành bạo loạn khắp cả nước. Một số kẻ bạo loạn được cho là đã cướp phá các cơ sở quân sự và tấn công lực lượng an ninh.

Thành phố lớn nhất của Kazakhstan, Almaty, đang là nơi bị tàn phá tồi tệ nhất. Các cửa hàng và máy ATM bị cướp phá, dinh tổng thống cũ bị phóng hỏa. Tình trạng bất ổn tương tự cũng từ đây lan sang các thị trấn và thành phố khác trên khắp đất nước.

Kazakhstan ngày 5.1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng. Lệnh này cho chính phủ Kazakhstan thêm một số quyền hạn như đưa ra hình phạt nghiêm khắc hơn và án tù dài hơn cho những kẻ vi phạm pháp luật. Mặc dù lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO hiện đã được lập ra để triển khai cùng với cảnh sát và binh sĩ tại địa phương, cuộc biểu tình không có dấu hiệu suy yếu.