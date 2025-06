Báo Malaysia bất ngờ khen ngợi HLV Kim Sang-sik: Đội tuyển Việt Nam phải cẩn thận lời ‘mật ngọt’

Bóng đá Malaysia nghiên cứu kỹ HLV Kim Sang-sik

Tờ New Straits Times của Malaysia viết: "HLV trưởng đội tuyển Malaysia Peter Cklamovski dự kiến sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất của ông ấy từ trước đến nay, khi đội tuyển Malaysia chạm trán đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik rất thông minh trong việc áp dụng chiến lược và chiến thuật trong thi đấu. Điều này được ông Kim Sang-sik thể hiện qua việc ông chỉ đạo đội ASEAN All Stars giành chiến thắng tuyệt vời trước CLB Manchester United mới đây".

Bóng đá Malaysia đang nghiên cứu HLV Kim Sang-sik Ảnh: Ngọc Linh

Điều đáng chú ý xung quanh chiến thắng của đội ASEAN All Stars trước CLB Manchester United nằm ở chỗ, đội bóng các ngôi sao Đông Nam Á chỉ tập hợp vội vã trước giờ bóng lăn, toàn đội chỉ có đúng 1 buổi tập trước khi bước vào trận giao hữu với "Quỷ đỏ". Tờ New Straits Times không quên nhắc đến điều này: "Mặc dù đội hình ASEAN All Stars chỉ tập hợp 2 ngày trước khi thi đấu với Manchester United, đồng thời đội bóng của HLV Kim Sang-sik thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt do họ bận dự vòng loại World Cup và vòng loại Asian Cup, nhưng đội ASEAN All Stars vẫn được HLV Kim Sang-sik tổ chức rất tốt".

Điều đáng chú ý tiếp theo, trong đội hình của đội ASEAN All Stars thi đấu giao hữu với CLB Manchester United vừa rồi, ngoài HLV Kim Sang-sik, còn có 4 tuyển thủ quốc gia Việt Nam, gồm trung vệ Đỗ Duy Mạnh, hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ, tiền vệ Nguyễn Hai Long và Nguyễn Hoàng Đức. Người Malaysia e ngại rằng những cầu thủ này cùng với HLV Kim Sang-sik sẽ mang năng lực cao của họ, áp dụng vào trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào ngày 10.6 tới.

Vẫn là tờ báo New Straits Times chia sẻ quan điểm: "Đối đầu với đội hình "Quỷ đỏ" có rất nhiều ngôi sao, HLV Kim Sang-sik đã giúp đội bóng của mình tạo nên một màn trình diễn phòng ngự phản công đỉnh cao, qua đó giành chiến thắng trên sân Bukit Jalil. Kết quả đó tạo nên sự chú ý, đồng thời có thể khiến nhiều người hình dung đội tuyển Việt Nam trong những ngày tới đây sẽ được tổ chức chặt chẽ, thi đấu gắn kết ở chuyến làm khách của họ tại Malaysia ở vòng loại Asian Cup".

Đội tuyển Việt Nam cần phương án mới

Việc truyền thông Malaysia đánh giá cao HLV Kim Sang-sik cho thấy họ rất tôn trọng vị HLV người Hàn Quốc và tôn trọng năng lực chuyên môn của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cũng từ đây có thể thấy bóng đá Malaysia đang chuyên tâm nghiên cứu kỹ HLV Kim Sang-sik và các học trò. Các phương án thi đấu mà đội tuyển Việt Nam có thể áp dụng đang được phía Malaysia "soi" từng chút một. Đối thủ càng dành nhiều lời khen cho chúng ta, chứng tỏ họ càng nghiên cứu chúng ta kỹ lưỡng.

Đội tuyển Việt Nam cần thêm phương án mới trong tấn công Ảnh: Như Đạt

Vì thế, đội tuyển Việt Nam cần phải thận trọng. Một khi tính bất ngờ của chúng ta trước đối thủ giảm đi, các học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ khó khăn hơn trong việc khoan thủng hàng thủ của đội tuyển Malaysia. Chúng ta cần phải tìm thêm phương án mới trong tấn công.

HLV Kim Sang-sik có lẽ cũng đã tính đến khả năng này. Ông Kim gọi Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Công Phượng lên đội tuyển ở đợt tập trung lần này. Họ là những gương mặt không xuất hiện ở các trận đấu quốc tế gần nhất của đội tuyển Việt Nam, nên họ sẽ là phương án mới của HLV Kim Sang-sik, dùng để đối đầu với Malaysia.