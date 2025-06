Đội mạnh thắng nhọc nhằn, tân binh gây sốc ngày ra quân SPL-S7

May cho HLV trưởng từng nắm đội sinh viên

Hai ứng viên được xem là nặng ký gồm đương kim vô địch An Biên FC và Nghiêm Phạm Holdings đều có sự khởi đầu nhọc nhằn ở ngày ra quân giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (SPL-S7). Cả 2 đội cùng có chiến thắng 2-1 kịch tính trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn, nhưng chơi đầy tự tin và quyết liệt.

Trận đấu diễn ra gay cấn giữa An Biên (áo đỏ) và Hữu Định ẢNH: ĐÌNH VIÊN

An Biên FC phải trải qua những giây phút căng thẳng khi dẫn điểm trước nhờ bàn thắng của cựu tuyển thủ futsal Trần Tuyến, nhưng đã để đối thủ Hữu Định FC vùng lên một cách ngoan cường. Đội Hữu Định đã gỡ hòa 1-1 nhờ công của Minh Đức sau một pha dàn xếp tinh quái. Sau đó đã không ít lần gây sóng gió cho đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú của đội An Biên, thấp thỏm ngoài đường biên ẢNH: ĐÌNH VIÊN

Người dẫn dắt đội An Biên - HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú, từng là HLV trưởng đội bóng đá Trường ĐH Văn Lang, 3 lần tham dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, đã đứng ngồi không yên. Nhà cầm quân luôn có phong cách chỉ đạo sôi nổi này lúc thì căng thẳng khi lại lo lắng, trước lối đá chặt chẽ và phản công sắc lẹm của đối thủ. Khi mọi người đã nghĩ đến một kết quả hòa khó nhọc cho An Biên FC, bất ngờ xảy ra ở phút bù giờ đầu tiên. Từ một quả đá phạt, tiền vệ Văn Tuấn sút chạm chân cầu thủ bên phía Hữu Định khiến bóng đổi hướng đi vào lưới.

Bên ngoài sân, cả đội An Biên FC reo lên sung sướng, còn trên khán đài rất đông cổ động viên thấp thỏm trước đó như lò xo bật dậy hò hét dữ dội. HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú thở phào nhẹ nhõm, khi giải phóng được áp lực với thắng lợi nhọc nhằn 2-1 để có 3 điểm ở ngày đầu khai màn giải.

Cổ động viên An Biên vui mừng với chiến thắng nhọc nhằn ẢNH: VĂN CƯỜNG

Cựu cầu thủ Chu Văn Mùi đến sân ủng hộ ẢNH: ĐÌNH VIÊN

Ở trận đấu cùng giờ, một đội bóng giàu truyền thống khác của sân 7 miền Nam là Nghiêm Phạm Holdings cũng đã có được chiến thắng với tỷ số tương tự trước Thép Việt Thắng. Tiến Hà bên phía Nghiêm Phạm Holdings giúp đội nhà vượt lên trước. Nhưng Văn Duy bên phía Thép Việt Thắng đã có một bàn thắng tuyệt đẹp, đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay đầu hiệp 2. Dù khá vất vả, nhưng cuối cùng bản lĩnh của đội bóng lớn giúp Nghiêm Phạm Holdings ấn định chiến thắng với pha lập công của Hoài Phong.

Những đội bóng mạnh khác cũng ra quân thuận lợi như á quân Điện Bách Khoa - Ninh Thuận dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong, đã đánh bại Bảy Núi FC với tỷ số 2-0. Còn đội bóng giành huy chương đồng ở mùa giải năm ngoái là Bamboo FC cũng có 3 điểm đầu tiên, khi vượt qua Phúc Khang FC với chiến thắng 3-1.

Pha ghi bàn đẹp mắt của Thép Việt Thắng trước Nghiêm Phạm Holdings ẢNH: VĂN CƯỜNG

Tân binh giải SPL bất ngờ thắng đậm

Một trong những kết quả gây sốc của ngày đầu chính là chiến thắng giòn giã 6-2 của tân binh 36 Hoàng Nông Thảo Vy trước CLB Pi Four. Dù lần đầu tham gia nhưng lực lượng của tân binh này không hề kém cạnh các "ông lớn" sân 7. Bởi đa số cầu thủ của đội này cũng từng chơi cho An Biên FC và một số đội bóng mạnh khác, nên kinh nghiệm thi đấu có thừa, đủ khả năng để tạo nên tham vọng lớn là giành vé dự vòng chung kết. Thế trận gần như một chiều với những màn "tra tấn" dữ dội cho thấy đội bóng của HLV Phú "ngựa" sẽ là vật cản lớn nhất cho các đội mạnh như Bamboo, Nghiêm Phạm hay An Biên.

Niềm vui của Bamboo FC ẢNH: ĐÌNH VIÊN

Trận đấu thứ 6 trong ngày khai mạc, đại diện đến từ Đồng Nai FC MyMy đã ngược dòng đánh bại một tân binh khác của SPL là STPFood với tỷ số 2-1. Chiều nay (1.6) vòng 2 của SPL-S7 tiếp tục diễn ra 6 cặp đấu với tâm điểm là trận đại chiến An Biên FC gặp Nghiêm Phạm Holdings. 2 đội đã cùng thắng trận đầu nhọc nhằn, nên đội nào vượt qua trận này sẽ có nhiều hy vọng hướng đến chiếc vé dự vòng chung kết. Những cặp đấu khác đáng xem gồm Bảy Núi - Bamboo, Phúc Khang - Điện Bách Khoa Ninh Thuận, 36 Hoàng Nông Thảo Vy - STP Foods.

Phó chủ tịch Ủy ban OIympic Nguyễn Quốc Kỳ (thứ 2 từ trái), Phó chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Ngô Lê Bằng (bìa trái) và Trưởng BTC giải Phạm Ngọc Tuấn (phải) tại lễ khai mạc ẢNH: ĐÌNH VIÊN

Ủy viên Ban Chấp hành VFF Trần Huy Đức, Phó BTC giải cho biết: "12 đội khu vực miền Nam sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chọn 2 đội đại diện SPL-S7 lọt vào vòng chung kết cùng với 10 đội bóng khác. Nét mới của mùa giải năm nay, là có đến 12 đội dự vòng chung kết (thay vì chỉ 8) do BTC mở rộng vòng loại lên 8 khu vực. Ngoài 4 khu vực quen thuộc là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Tây nguyên, còn có thêm Cần Thơ, Nha Trang, Hải Phòng và Nghệ An". Có thể thấy việc thu hút 60 đội bóng tranh tài và mở rộng sân chơi bóng đá 7 người cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của loại hình này.

Ông Trần Huy Đức, Ủy viên Ban Chấp hành VFF, Phó BTC giải ẢNH: ĐÌNH VIÊN