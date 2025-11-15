Bão mặt trời ảnh hưởng cuộc sống trái đất ra sao?

Nhiều thước phim ngoạn mục đã được ghi lại cho thấy cực quang thắp sáng bầu trời ở nhiều địa điểm trên trái đất.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) trước đó dự báo sẽ có một cơn bão địa từ trên các bang phía bắc nước Mỹ từ ngày 11-13.11.2025, do bão mặt trời gây ra.

Nhà vật lý Mặt Trời Lucie Green cho biết: "Mặt trời của chúng ta là một ngôi sao hoạt động rất mạnh, và trong bầu khí quyển cực nóng của nó, nó tạo ra những vụ phun trào khổng lồ, thực chất là bằng vật chất, nhưng cũng bao gồm cả từ trường. Những sự kiện này được gọi là bão mặt trời. Điều thú vị đối với chúng ta trên trái đất là những cơn bão mặt trời này sau đó di chuyển ra ngoài không gian và có thể đến được trái đất, và khi đến thì những cơn bão đó tác động lên chúng ta và cuối cùng gây ra những thứ như cực quang phương Bắc và phương Nam".

Nhiều người quay lại cảnh cực quang thắp sáng bầu trời ở nhiều địa điểm trên trái đất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Cực quang ở bán cầu bắc và bán cầu nam là hiện tượng gây ra bởi plasma phóng ra từ mặt trời tương tác với từ trường của trái đất. Bà Green cho biết thêm rằng những cơn bão Mặt Trời này ảnh hưởng đến từ trường của trái đất.

"Chúng làm rung chuyển từ trường trái đất, làm biến dạng nó và bơm năng lượng vào nó. Hệ quả kèm theo của việc đó có thể là các hạt tích điện được gia tốc từ phía trên bầu khí quyển của chúng ta xuống khí quyển. Các tác động có thể bao gồm việc tạo ra dòng điện chạy qua mạng lưới phân phối điện. Chúng cũng có thể tác động đến các công nghệ quan trọng để phóng tên lửa", bà Green giải thích.

Chuyên gia điều phối dịch vụ Shawn Dahl thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian NOAA cho biết hiện tượng này có thể gây sai lệch GPS, và nghiêm trọng hơn nữa là ảnh hưởng đến các vệ tinh trên quỹ đạo thấp.

"[Các cơ quan điều khiển vệ tinh đang cố gắng duy trì mức quỹ đạo phù hợp cho các vệ tinh quỹ đạo thấp của Trái Đất. Họ đã và đang đối phó với cơn bão này, có lẽ là việc đốt nhiên liệu để hiệu chỉnh nhằm nâng cao độ cao của chúng, bởi vì những cơn bão kiểu này có thể khiến lực hấp dẫn thắng thế, và vệ tinh sẽ bốc cháy trong khí quyển nếu họ không tính đến những hiệu chỉnh cần thiết đó", ông Dahl nói.

Các nhà khoa học theo dõi hoạt động của mặt trời vì những cơn bão mạnh có thể gây ra gián đoạn công nghệ trên diện rộng. Mặt trời có một chu kỳ hoạt động 11 năm và hiện đang tiến gần đến cực đại, được gọi là cực đại mặt trời, khi các cực từ của nó đảo lộn, làm tăng khả năng xảy ra những cơn bão mạnh.