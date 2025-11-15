Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem binh sĩ Triều Tiên giúp Nga rà phá bom mìn ở Kursk
Video Thế giới

Xem binh sĩ Triều Tiên giúp Nga rà phá bom mìn ở Kursk

La Vi
La Vi
15/11/2025 10:55 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố binh sĩ Triều Tiên đang hỗ trợ quan trọng trong việc rà phá bom mìn tại vùng Kursk sau cuộc tấn công của Ukraine năm ngoái.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 14.11 cho biết các binh sĩ Triều Tiên sau khi hỗ trợ Nga đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Ukraine vào vùng Kursk ở miền tây thì hiện đang đóng một vai trò quan trọng trong việc rà phá bom mìn trong khu vực này.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 14.11 cho thấy binh sĩ Triều Tiên được huấn luyện để phát hiện các loại mìn khác nhau và cách sử dụng thiết bị dò mìn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Triều Tiên đang đóng vai trò quan trọng trong việc rà phá hết số chất nổ còn sót lại sau cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào năm ngoái tại vùng Kursk của Nga.

Quân đội Ukraine đã tràn qua biên giới Nga vào tháng 8.2024 và chiếm giữ nhiều khu vực lãnh thổ của Nga trong nhiều tháng.

Binh lính Triều Tiên giúp Nga rà phá bom mìn ở Kursk - Ảnh 1.

Binh sĩ Triều Tiên được huấn luyện để phát hiện các loại mìn khác nhau và cách sử dụng thiết bị dò mìn

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 4.2025 thông báo rằng Nga cuối cùng đã đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ, với sự hỗ trợ của binh sĩ Triều Tiên.

Triều Tiên năm ngoái đã cử khoảng 14.000 binh sĩ đến chiến đấu cùng Nga tại Kursk.

Các nguồn tin từ Hàn Quốc, Ukraine và phương Tây cho rằng hơn 6.000 người trong số đó đã thiệt mạng, nhưng không đưa ra bằng chứng. Moscow và Bình Nhưỡng không có bình luận.

Tờ Krasnaya Zvezda của Nga đưa tin các binh sĩ Nga và Triều Tiên đang phải đương đầu với mật độ mìn chống tăng và mìn sát thương "chưa từng thấy" do lực lượng Ukraine để lại ở Kursk.

Vai trò quan trọng của Triều Tiên trong hoạt động rà phá bom mìn của Nga làm nổi bật mong muốn của cả hai bên trong việc phát triển hơn nữa quan hệ quân sự mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tháng trước tuyên bố sẽ "tiến triển không ngừng".

Tin liên quan

Ukraine phải rút quân ở đông nam, Nga siết gọng kìm Pokrovsk

Ukraine phải rút quân ở đông nam, Nga siết gọng kìm Pokrovsk

Quân đội Ukraine đã rút quân khỏi khu vực gần một khu định cư trên mặt trận Zaporizhzhia, nhưng đã ngăn chặn được bước tiến của Nga trong khu vực; trong khi Nga cho biết lực lượng Moscow đã tiến sâu hơn vào các thành phố Pokrovsk và Kupiansk.

Khám phá thêm chủ đề

Triều Tiên nga Kursk rà phá bom mìn xung đột Nga-Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận