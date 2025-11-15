Xem binh sĩ Triều Tiên giúp Nga rà phá bom mìn ở Kursk

Bộ Quốc phòng Nga hôm 14.11 cho biết các binh sĩ Triều Tiên sau khi hỗ trợ Nga đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Ukraine vào vùng Kursk ở miền tây thì hiện đang đóng một vai trò quan trọng trong việc rà phá bom mìn trong khu vực này.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 14.11 cho thấy binh sĩ Triều Tiên được huấn luyện để phát hiện các loại mìn khác nhau và cách sử dụng thiết bị dò mìn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Triều Tiên đang đóng vai trò quan trọng trong việc rà phá hết số chất nổ còn sót lại sau cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào năm ngoái tại vùng Kursk của Nga.

Quân đội Ukraine đã tràn qua biên giới Nga vào tháng 8.2024 và chiếm giữ nhiều khu vực lãnh thổ của Nga trong nhiều tháng.

Binh sĩ Triều Tiên được huấn luyện để phát hiện các loại mìn khác nhau và cách sử dụng thiết bị dò mìn ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 4.2025 thông báo rằng Nga cuối cùng đã đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ, với sự hỗ trợ của binh sĩ Triều Tiên.

Triều Tiên năm ngoái đã cử khoảng 14.000 binh sĩ đến chiến đấu cùng Nga tại Kursk.

Các nguồn tin từ Hàn Quốc, Ukraine và phương Tây cho rằng hơn 6.000 người trong số đó đã thiệt mạng, nhưng không đưa ra bằng chứng. Moscow và Bình Nhưỡng không có bình luận.

Tờ Krasnaya Zvezda của Nga đưa tin các binh sĩ Nga và Triều Tiên đang phải đương đầu với mật độ mìn chống tăng và mìn sát thương "chưa từng thấy" do lực lượng Ukraine để lại ở Kursk.

Vai trò quan trọng của Triều Tiên trong hoạt động rà phá bom mìn của Nga làm nổi bật mong muốn của cả hai bên trong việc phát triển hơn nữa quan hệ quân sự mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tháng trước tuyên bố sẽ "tiến triển không ngừng".