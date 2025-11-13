Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ukraine phải rút quân ở đông nam, Nga siết gọng kìm Pokrovsk
Video Thế giới

Ukraine phải rút quân ở đông nam, Nga siết gọng kìm Pokrovsk

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
13/11/2025 22:10 GMT+7

Quân đội Ukraine đã rút quân khỏi khu vực gần một khu định cư trên mặt trận Zaporizhzhia, nhưng đã ngăn chặn được bước tiến của Nga trong khu vực; trong khi Nga cho biết lực lượng Moscow đã tiến sâu hơn vào các thành phố Pokrovsk và Kupiansk.

Cảnh sát và các nhân viên cứu trợ ngày 11.11 đã sơ tán người dân khỏi thị trấn tiền tuyến Huliaipole và các làng lân cận ở vùng Zaporizhzhia (thuộc đông nam Ukraine).

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cho biết lực lượng Nga đang lợi dụng điều kiện thời tiết xấu để xâm nhập sâu hơn vào khu vực.

Nhiều người cao tuổi đã phải rời bỏ nhà cửa vì bị đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) tấn công trong chiến dịch.

“Thật đáng sợ, chúng tôi đang bị oanh tạc. Sáng nay, tôi ra ngoài và nghe thấy một chiếc máy bay không người lái bay ngang qua. Tôi đứng đó và nghe thấy tiếng nổ và tiếng nổ lớn..”.

Quân đội Ukraine hôm 12.11 cho biết đã rút quân khỏi gần một khu định cư ở mặt trận đông nam, nhưng đã ngăn chặn được bước tiến của Nga trong khu vực.

Đoạn video này, được các blogger chiến sự Nga đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 11.11 và được Reuters xác minh, cho thấy hình ảnh được cho là lực lượng Nga đang tiến vào thành phố Pokrovsk của Ukraine, được truyền thông Nga gọi là “cửa ngõ vào Donetsk”.

Ukraine rút quân khỏi khu định cư ở đông nam, Nga nói đã bao vây Pokrovsk - Ảnh 1.

Những người lính Nga tiến vào thị trấn Pokrovsk (Ukraine), ngày 10.11.2025

ẢNH: REUTERS

Trong sương mù dày đặc, sử dụng những phương tiện hằn dấu vết bom đạn, binh lính Nga tiến vào thành phố bằng xe máy, thậm chí trên nóc những chiếc ô tô và xe tải “bầm dập”.

Moscow cho biết đang tạo chỗ đứng thuận lợi để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát trong khu vực là Kramatorsk và Sloviansk.

Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm trong hơn một năm qua để cố gắng bao vây Pokrovsk và đe dọa các tuyến đường tiếp tế, thay vì các cuộc tấn công trực diện sẽ gây tổn thất nặng nề.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả tình hình ở Pokrovsk là khó khăn và các cuộc tấn công cũng đang gia tăng ở Zaporizhzhia.

Quân đội Ukraine nói khoảng 300 binh sĩ Nga hiện đang ở bên trong Pokrovsk và Moscow đã tăng cường nỗ lực đưa thêm quân vào trong vài ngày qua. Còn theo Bộ Quốc phòng Ukraine, lực lượng nước này đang giao tranh với các nhóm lính Nga trong thành phố.

Cả hai bên đều đưa ra những thông tin khác nhau về trận chiến, và không thể xác minh độc lập các báo cáo chiến trường từ cả hai bên.

Xem thêm bình luận