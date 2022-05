Báo Mỹ: Israel nhận trách nhiệm vụ đại tá Iran bị ám sát?

The New York Times ngày 25.5 đưa tin theo một quan chức tình báo, Israel đã thông báo cho giới chức Mỹ rằng Israel đứng sau vụ ám sát ông Khodai.

Vị quan chức, không muốn tiết lộ danh tính, nói rằng Israel đã nói với giới chức Mỹ rằng vụ ám sát ông Khodai nhằm cảnh báo Iran dừng các chiến dịch của một nhóm ngầm trong Lực lượng tinh nhuệ Quds, lực lượng hoạt động ở nước ngoài của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Đại tá Khodai bị bắn chết ngay bên ngoài nhà riêng bởi các tay súng đi mô tô ngày 22.5, theo AFP. Đây là nhân vật quan trọng nhất bị sát hại tại Iran từ vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Mohsen Fakhrizadeh hồi tháng 11.2020.





Theo Hãng thông tấn Fars News, công tố viên nhà nước đã đến hiện trường vụ án và ra lệnh xác định, bắt giữ nhanh chóng thủ phạm. Mặt khác, IRGC thông báo đã bắt nhiều người liên kết với cơ quan tình báo của Israel liên quan đến nhiều tội như cướp của, bắt cóc và phá hoại.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel cũng như Iran đối với thông tin từ The New York Times. Trước đó, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố sẽ báo thù cho cái chết của đại tá Khodai. “Tôi nhấn mạnh rằng các quan chức an ninh sẽ truy đuổi những kẻ sát nhân này và tôi không nghi ngờ gì về việc sự hy sinh của người liệt sĩ này sẽ được báo thù. Chắc chắn là lực lượng ngạo mạn toàn cầu có nhúng tay trong vụ án này”, Tổng thống Raisi nói.

Người phát ngôn IRGC Ramazan Sharif tuyên bố vụ ám sát chỉ củng cố quyết tâm của lực lượng trong việc đối đầu với những kẻ thù của Iran, theo Reuters.